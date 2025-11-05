en partie ensoleillé
Incendie

«Catastrophe» en Bosnie: incendie d'une maison de retraite

A rescue cars are parked in front of a nursing home after a fire in Tuzla, Bosnia, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo) Bosnia Nursing Home Fire
Cinq pompiers et trois policiers figurent parmi les blessés.Keystone

«Catastrophe» en Bosnie après l'incendie d'une maison de retraite

Le feu s'est déclaré mardi soir dans un home de la ville de Tuzla, faisant au moins onze morts et plus de trente blessés.
05.11.2025, 10:2605.11.2025, 10:27

Onze personnes ont péri et plus de trente ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré mardi soir dans une maison de retraite de la ville de Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie, selon un nouveau bilan communiqué par la police mercredi. «Selon les dernières informations, [...] 11 personnes sont mortes et 30 personnes ont été hospitalisées dans le centre hospitalier universitaire de Tuzla», a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Le précédent bilan faisait état de 10 morts et vingt blessés. Cinq pompiers et trois policiers figurent parmi les blessés. Une enquête est en cours pour rechercher «les causes de l'incendie», a déclaré à la presse mercredi matin un porte-parole du parquet, Admir Arnautovic, ajoutant que «le processus d'identification des corps se fera dans la journée».

«Des personnes alitées»

Le feu s'est déclaré mardi soir au septième étage d'un immeuble du centre-ville de Tuzla, où logeaient principalement des personnes immobiles et malades. Il a été maîtrisé environ une heure plus tard.

Firefighters stand guard in front of a nursing home after a fire in Tuzla, Bosnia, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo) Bosnia Nursing Home Fire
Des pompiers à TuzlaKeystone

«J'étais allée me coucher quand j'ai entendu un craquement. Je ne sais pas si c'étaient les fenêtres de ma chambre qui se brisaient», a déclaré Ruza Kajic, une résidente de la maison de retraite, à la chaîne nationale BHRT.

Encore sous le choc, elle a ajouté:

«Je vis au troisième étage.. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des éléments en feu tomber d'en haut. Je me suis précipitée dans le couloir. Aux étages supérieurs, il y a des personnes alitées»

Les images de la scène diffusées par les médias locaux montrent l'incendie à l'étage supérieur du bâtiment de la maison de retraite.

Vidéo: watson

Le président en exercice de la présidence tripartite du pays, Zeljko Komsic, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le premier ministre de l'entité musulmane-croate, une des deux entités qui composent la Bosnie, Nermin Niksic, a qualifié l'incendie de «catastrophe». (jzs/ats)

