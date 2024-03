Dans un nombre croissant de pays, la population commence à diminuer. Vers la fin du siècle, ce sera pour la première fois le cas à l'échelle mondiale. image: Shutterstock

La population mondiale va diminuer et ce n'est pas très réjouissant

Pour la plupart des gens, le terme «implosion démographique» n'est pas familier. Pourtant, dans un nombre croissant de pays, la population commence déjà à diminuer. Et il n'y a pas que des avantages à cela.

Cet article est également disponible en allemand. Vers l'article

Daniel Huber Suivez-moi

Plus de «Société»

Le monde est à la dérive. C'est du moins ce qu'il semble, car les crises ne manquent vraiment pas en ce moment: guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, inflation, sans oublier les bombes à retardement mondiales que sont le réchauffement climatique et l'explosion démographique.

Explosion démographique? Peut-être que cette bombe à retardement n'en est pas une. Ou plutôt, ce n'est pas l'explosion démographique que nous devrions craindre, mais son contraire: l'implosion démographique, qualifiée il y a deux ans par Elon Musk comme «le plus grand danger auquel la civilisation doit faire face».

L'effondrement du taux de natalité est déjà une réalité, même si ses effets sur la croissance démographique ne se font sentir qu'avec un certain retard. Tout récemment, en mars 2024, une équipe d'experts a publié de nouveaux chiffres qui confirment cette tendance: d'ici la fin du siècle, seuls six pays dans le monde devraient encore afficher un taux de natalité permettant à leur population de ne pas diminuer.

La peur de la surpopulation

Pour la plupart des gens, le terme «implosion démographique» n'est pas familier, contrairement à son antonyme «explosion démographique». Les conséquences négatives d'une terre surpeuplée sont évidentes; il n'est donc pas étonnant que la peur de la surpopulation ait une longue tradition. Déjà vers 209 après J.-C., le père de l'Eglise Tertullien écrivait que l'humanité croissante était un fardeau pour la terre et que la nature ne voulait plus la préserver.

En 1798, le pasteur et économiste britannique Thomas Robert Malthus a donné pour la première fois une base scientifique à cette vision apocalyptique de la croissance démographique dans son Essay on the Principle of Population (Essai sur le principe de population). Selon lui, la production de denrées alimentaires ne peut pas suivre l'augmentation de la population, car alors que la population croît de manière exponentielle, la production agricole n'augmente que de manière linéaire. Malthus y voyait un cycle de la loi naturelle: la population augmente, puis la famine et les épidémies la déciment à nouveau - et tout recommence.

Un économiste puissant: Thomas Robert Malthus. image: PD

L'essai pessimiste de Malthus a eu un impact considérable, bien qu'il ne décrive aucune loi naturelle. C'est surtout dans la deuxième moitié du 20e siècle, lorsque les inconvénients écologiques de la croissance sont devenus plus évidents, que les idées néomalthusiennes ont eu le vent en poupe. Ainsi, le livre alarmiste The Population Bomb (La Bombe P, 1968) du biologiste Paul Ralph Ehrlich est devenu un best-seller. Ehrlich prévoyait une énorme extinction de masse:

«Plus de trois milliards et demi de personnes peuplent déjà notre planète mourante - et environ la moitié d'entre elles mourront de faim.»

Dans son deuxième rapport intitulé L'humanité à la croisée des chemins (1974), le Club de Rome mettait également en garde contre les conséquences de la croissance démographique. Les deux auteurs du rapport prévoyaient un milliard de morts de faim en Asie du Sud.

La «bombe démographique» d'Ehrlich a fait l'effet d'une bombe. image: Amazon

Ni la prédiction d'Ehrlich ni celle du Club de Rome ne se sont réalisées, ce qui ne signifie pas pour autant que la forte augmentation de la population mondiale ne pose pas de problème. Toutefois, nous avons peut-être tendance à surestimer les risques liés à l'augmentation de la population et à sous-estimer ceux liés à sa diminution.

La population mondiale va bientôt diminuer

Avant d'aborder ces dangers, il convient de se demander si la population mondiale atteindra effectivement son pic dans les décennies à venir et si elle diminuera ensuite. La plupart des démographes s'accordent à dire qu'elle va encore augmenter au cours des 30 prochaines années.

La suite dépendra de l'évolution du taux de fécondité. Il s'agit du nombre moyen d'enfants qu'une femme a au cours de sa vie. S'il se situe à 2,1, la population reste stable (à condition que le solde migratoire soit nul); s'il descend en dessous de ce seuil, la population diminue progressivement.

Le taux de fécondité a baissé dans presque tous les pays au cours des trente dernières années. Dans au moins 97 pays, où vivent environ deux tiers des habitants, le taux de fécondité est déjà inférieur à 2,1. La moyenne mondiale se rapproche également de cette limite: de 4,84 en 1950, il est tombé à 2,23 en 2021. D'ici 2100, il devrait baisser à 1,59.

Selon la nouvelle analyse mentionnée plus haut, publiée dans la revue spécialisée The Lancet, seuls six pays dans le monde - Samoa, Tonga, Somalie, Niger, Tchad et Tadjikistan - dépasseront la barre des 2,1 enfants par femme en 2100. Pour les 198 autres pays, les spécialistes estiment que le taux de fécondité sera inférieur à ce seuil en 2100.

La baisse du taux de fécondité se reflète déjà dans le nombre de naissances. Au niveau mondial, le nombre de naissances vivantes a atteint son apogée et est déjà en nette diminution. Il sera dépassé par le nombre de décès au milieu des années 2080.

Sans immigration, la population diminue déjà au Japon, en Europe et même aux Etats-Unis et, depuis peu, en Chine. Avec le temps, des pays qui se situent actuellement encore nettement au-dessus de la barre des 2,1 suivront également, y compris probablement l'Afrique subsaharienne qui, pour l'instant, tire encore la croissance vers le haut.

Dans leur dernier scénario, les démographes de l'ONU prévoient que la population mondiale continuera d'augmenter jusqu'en 2086, pour atteindre 10,4 milliards de personnes. Ensuite, elle diminuera à nouveau lentement. Il s'agit d'une première dans l'histoire de l'humanité, les précédentes baisses étant dues à des catastrophes naturelles, des épidémies et des guerres.

Les précédentes projections de l'ONU étaient plus élevées; il y a huit ans, l'organisation prévoyait encore un pic à 11,2 milliards de personnes en 2100.

D'autres démographes, comme l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l'Université de Washington à Seattle, sont parvenus à des chiffres nettement plus bas dès 2020. Selon leur étude, publiée dans la revue spécialisée The Lancet, la population mondiale atteindra son maximum dès 2064, avec 9,7 milliards d'habitants. D'ici la fin du siècle, elle tombera à 8,8 milliards. Les principales raisons de cette évolution seraient une meilleure éducation pour les filles et les femmes, ainsi qu'un accès plus facile aux moyens de contraception.

Pour certains pays (dont la Pologne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Japon et la Thaïlande), les chercheurs prévoient une baisse véritablement drastique de la population: celle-ci diminuera de plus de la moitié. La gigantesque population chinoise devrait elle aussi passer de 1,4 milliard d'habitants à seulement 723 millions.

Même les pays qui connaissent actuellement une forte croissance, principalement en Afrique subsaharienne, connaîtront probablement une importante diminution.

La politique chinoise de longue date de l'enfant unique agit désormais comme un boomerang. image: Keystone

Quelques avantages, beaucoup d'inconvénients

Quelles sont les conséquences d'un processus de décroissance aussi spectaculaire? Tout d'abord, certaines évolutions bénéfiques sautent aux yeux: moins de population pourrait signifier moins de pollution et moins de pression sur les ressources rares. Sur le plan économique, la diminution de la population devrait améliorer la position des travailleurs sur le marché du travail; le revenu par habitant pourrait, dans un premier temps, continuer à augmenter même si la population diminue.

Or, les inconvénients d'une population qui dégrossit se font également sentir. Comme la contraction va de pair avec le vieillissement, de moins en moins d'actifs doivent financer les retraites d'un nombre croissant de personnes âgées. A cela s'ajoute le fait que la productivité de la population active, déjà en baisse, diminue du fait que celle-ci vieillit globalement. L'expérience montre que la productivité s'amoindrit lentement à partir de l'âge de 50 ans environ.

Lorsque la baisse de la population s'accompagne d'une stagnation de la productivité, la récession risque de durer des décennies. La baisse de la population entraîne en outre une diminution des dépenses de consommation privées, ce qui renforce à son tour la crise. L'effondrement des recettes fiscales et la diminution du nombre d'habitants entraînent la fermeture d'écoles, la réduction des transports publics et, avec l'exode vers les villes, la désertification des zones rurales.

Village abandonné de Zhoushan, en Chine. image: ChinaFotoPress

En 2019, l'Institut autrichien de recherche économique (WIFO) a chiffré la perte de richesse due au vieillissement de la société dans sept pays. Pour le Japon, les économistes sont parvenus à une réduction du produit intérieur brut (PIB) par habitant de 6467 euros. Pour l'Allemagne, la valeur correspondante était de 3716 euros et pour les Etats-Unis, qui ont obtenu les meilleurs résultats, elle était tout de même de 2196 euros.

Les régions prospères peuvent tenter de lutter contre le déclin en prenant des mesures favorisant la natalité, telles que des subventions pour la garde des enfants ou des incitations fiscales. Selon l'expérience acquise jusqu'à présent, leur effet se limite à pas plus de 0,2 naissance vivante supplémentaire par femme. Cela ne suffit pas à inverser la tendance.

Pour l'instant, du moins, les Etats industrialisés peuvent compenser le recul démographique par une immigration accrue. Des pays comme le Canada, qui sélectionnent les immigrés en fonction des besoins du marché du travail, montrent la voie à suivre. Il en résulte toutefois une concurrence pour attirer les immigrés les plus qualifiés possible, ce qui a un effet négatif sur les régions les plus pauvres, qui subissent une fuite des cerveaux, ce qui aggrave encore la situation.

Le manque de main-d'œuvre dans un nombre croissant de domaines professionnels posera également des problèmes. Le secteur de la santé, et plus particulièrement celui des soins aux personnes âgées, en est un exemple. Au Japon, qui continue de mener une politique d'immigration extrêmement restrictive malgré un taux de natalité en baisse depuis longtemps et un vieillissement progressif de la population, on tente de remplacer la main-d'œuvre manquante par des robots.

Démonstration d'un robot de soins, 2007. image: Keystone

L'exemple du Japon: la «bombe à retardement démographique»

Le Japon est un exemple de ce que pourrait être l'évolution: aujourd'hui, on y compte moins de trois personnes en âge de travailler pour chaque retraité. En 2030, ils seront moins de deux. Chacun d'entre eux devra alors faire vivre par son travail lui-même, un demi-retraité et éventuellement sa famille - une charge presque insupportable.

La crise démographique du pays, où l'on vend désormais plus de couches pour les personnes âgées que pour les bébés, est probablement l'une des principales raisons de la stagnation économique persistante.

La charge croissante de l'augmentation de la population à l'âge de la retraite devrait à son tour se répercuter sur le taux de fécondité, car dans de telles conditions, les enfants sont un poids économique que de moins en moins de personnes veulent s'imposer. Aujourd'hui déjà, il y a au Japon des personnes actives - des hommes pour la plupart - qui travaillent 80 heures par semaine. Ils n'ont pas le temps de faire l'amour et n'en ont probablement pas envie.

Les femmes sont confrontées au choix de poursuivre leur carrière professionnelle ou d'avoir des enfants - comme dans d'autres pays industrialisés. Elles choisissent souvent de repousser la fondation d'une famille ou d'y renoncer complètement.

Le résultat d'une enquête menée par la Japan Family Planning Association (JFPA) en 2013 va dans le même sens: 45% des femmes âgées de 16 à 24 ans ont déclaré ne pas être intéressées par les relations sexuelles. Chez les hommes du même groupe d'âge, cette proportion était de plus d'un quart.

Le déclin démographique commence lentement, mais s'accélère ensuite, comme c'est le cas pour la croissance. Lorsque le nombre de naissances diminue, il y a moins d'enfants de sexe féminin qui pourraient à leur tour avoir des bébés plus tard. Au Japon, la baisse de la natalité constitue désormais une «bombe démographique à retardement».

Des économistes japonais ont analysé les données des années 2014 et 2015 et ont calculé ce qu'ils appellent une Doomsday Clock. Il ne s'agit bien sûr pas d'une prévision sérieuse, mais elle peut tout de même servir d'avertissement: selon elle, le dernier enfant naîtra au Japon le 16 août 3776. Il reste donc encore du temps pour renverser la tendance.

Cet article a été publié une première fois le 23 juillet 2022 et a été mis à jour avec les résultats de l'étude de The Lancet publiée en mars 2024