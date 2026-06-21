beau temps26°
DE | FR
burger
International
Inde

Inde: 2 millions de futurs médecins contraints de repasser leur examen

Deux millions d'indiens contraints de repasser leur examen de médecine

epa13019952 Members of the All India Students Federation (AISF) hold placards and shout slogans during a protest against the alleged National Eligibility cum Entrance Test (NEET) paper leak in Bangalo ...
La fuite du sujet et l'annulation de l'épreuve ont entraîné des manifestations d'étudiants en Inde.Image: EPA
Plus de deux millions d'indiens doivent repasser l'examen d'accès aux études de médecine. Une fuite de sujet avait entraîné l'annulation de la session prévue en mai.
21.06.2026, 10:5121.06.2026, 10:51

Quelque 2,2 millions d'aspirants médecins en Inde repassent dimanche leur examen sous haute surveillance, après l'annulation de la précédente session en raison d'une fuite de sujet. Un épisode qui a déclenché une vague d'indignation dans le pays. Les autorités indiquent avoir déployé plus de 200 000 agents, dont des policiers, et ont restreint l'accès à l'application de messagerie Telegram en amont.

L'Agence nationale des examens a déclaré avoir mis en place un «dispositif de sécurité à plusieurs niveaux afin de garantir un examen équitable et transparent », comprenant authentification biométrique, surveillance vidéo assistée par IA et géolocalisation par GPS des sujets d'examen, a-t-elle précisé.

En parlant de l'Inde 👇

Un avion s'écrase en Inde: cinq morts

L'épreuve, parmi les plus sélectives du pays, doit commencer à 14 heures (10 heures 30 en Suisse). Ce National Eligibility Entrance Test (NEET), porte d'entrée vers les facultés de médecine indiennes, est passé chaque année par des millions de candidats qui se disputent un peu plus de 100 000 places en premier cycle.

Un professeur de chimie responsable

La session organisée en mai a été annulée après des informations faisant état d'une fuite du sujet, certains médias affirmant qu'il avait circulé via des canaux Telegram. Les médias indiens ont rapporté des suicides de jeunes après l'annulation.

A propos des protestations en Inde 👇

En Inde, le «Parti des cafards» mobilise la jeunesse

Le fiasco de cet examen, ainsi qu'un autre scandale concernant la correction d'épreuves au lycée, ont suscité l'indignation et alimenté des manifestations appelant à la démission du ministre de l'Education, Dharmendra Pradhan. Le Bureau central d'enquête indien (CBI) a arrêté le cerveau présumée de la fuite de sujet, identifié comme étant un professeur de chimie.

Cette série de défaillances a nourri la colère des étudiants, qui s'est incarnée dans le mouvement dit «Parti du peuple des cafards». Le «Cockroach Janata Party» (CJP) compte des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux depuis son lancement en mai. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.
1 / 25
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.

Gourmet Festival: le célèbre Malakoff revisité façon street food.
partager sur Facebookpartager sur X
Ce tigre se balade OKLM dans un village en Inde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
JD Vance a rejoint la délégation iranienne au Bürgenstock
Le vice-président des Etats-Unis JD Vance est arrivé en Suisse dimanche matin. Il a rejoint le Bürgenstock (NW) quelques heures après la délégation iranienne en vue des négociations prévues durant la journée.
Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Bürgenstock vers 6 heures 40 pour les négociations avec l'Iran prévues dimanche, selon des sources convergentes. La délégation de Téhéran avait elle rejoint l'hôtel samedi soir déjà.
L’article