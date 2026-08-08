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Energie: Amazon construit la plus puissante centrale à gaz américaine

Amazon va construire la plus puissante centrale à gaz des Etats-Unis

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Amazon veut poursuivre le développement de ses centres de données en créant sa propre centrale à gaz.Image: EPA
Amazon va construire la plus puissante usine à gaz des Etats-Unis dans une zone aride du Texas. Elle pourrait devenir la plus importante source de gaz à effet de serre du pays.
08.08.2026, 08:5808.08.2026, 08:58

Amazon fait construire au Texas une immense centrale à gaz, qui pourrait devenir la plus importante source d'émission de gaz à effet de serre des Etats-Unis, a confirmé vendredi le géant technologique américain. Le projet est destiné à alimenter en électricité des centres de données.

Le projet, nommé GW Ranch, prévoit 35 turbines pour une capacité totale de 7,65 gigawatts, selon le permis de construire, plus que n'importe quelle centrale à gaz actuellement en activité aux Etats-Unis. La centrale a l'autorisation d'émettre plus de 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, plus que n'importe quelle autre infrastructure dans le pays.

A propos des Etats-Unis 👇

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A l'aide d'images de satellites, le cabinet spécialisé du secteur Cleanview a fait le lien entre ce projet de centrale et trois permis de centres de données déposés cette semaine par Amazon dans cette zone aride du Texas, près de la frontière mexicaine.

Pas de hausse des prix au Texas

Un porte-parole du géant américain a confirmé l'information, en insistant:

«Amazon tient à payer intégralement le coût réel de l'alimentation de nos opérations. C'est exactement ce que fait notre nouveau projet de centres de données dans le comté de Pecos: il sera alimenté par une centrale dédiée qui n'augmentera pas les prix de l'électricité pour les foyers texans»

L'entreprise affirme qu'elle «explore les possibilités» d'ajouter de l'énergie solaire au site et qu'elle utilisera de l'eau non potable pour éviter de siphonner le réseau local. Le géant américain affirme aussi maintenir son objectif de bilan carbone neutre d'ici à 2040.

En parlant du Texas 👇

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La soif d'électricité des centres de données est telle que, depuis quelques années, de plus en plus d'entreprises installent, directement près de leurs serveurs, des centrales dédiées et hors réseau, comme d'immenses groupes électrogènes.

Si elles sont moins polluantes que les centrales à charbon, celles à gaz restent des sources importantes d'émissions. La production de gaz naturel provoque des fuites de méthane, un gaz au très puissant effet de serre. Ces centrales émettent aussi des gaz toxiques et des particules fines qui peuvent représenter des dangers pour la santé. (btr/ats)

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