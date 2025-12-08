La situation dans la province d'Aceh, en Indonésie. Keystone

Le bilan des inondations à Sumatra monte à près de 1000 morts

Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé l'île indonésienne ne cesse de grimper: 961 personnes ont perdu la vie, selon le dernier décompte des autorités. D'autres pays de la région ont également été touchés.

Les inondations et glissements de terrain dans l'île indonésienne de Sumatra ont fait 961 morts et 5000 blessés, a annoncé lundi l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) tandis que se poursuit le déblaiement des régions sinistrées, auquel participent des éléphants.

En outre, 293 personnes sont toujours portées disparues après la catastrophe qui a touché trois provinces de Sumatra, détruisant de nombreuses habitations, voies de communication et infrastructures publiques, a précisé l'agence.

Au total, plus 1800 personnes ont péri en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam à la suite d'une série de tempêtes tropicales et de pluies de mousson qui ont provoqué glissements de terrain et crues soudaines.

Le coût de la reconstruction dans les trois provinces de Sumatra pourrait atteindre l'équivalent de 3,1 milliards de dollars, a indiqué dimanche soir Suharyanto, chef de l'agence BNPB, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom.

La province d'Aceh, à l'extrémité occidentale de Sumatra, déjà lourdement endeuillée par le tsunami de décembre 2004, est la région la plus touchée et des centaines de milliers de personnes ont été déplacées.

«Manque de tout»

La province «manque de tout, surtout de personnel médical. Nous manquons de médecins», a déclaré le gouverneur d'Aceh, Muzakir Manaf, dimanche soir à des journalistes.

«Les médicaments sont importants. Les produits de première nécessité le sont également», a-t-il ajouté.

Dans le district de Pidie Jaya, à Aceh, quatre éléphants d'un centre de formation voisin ont été mobilisés pour aider à nettoyer les débris laissés par les eaux.

«Notre priorité est d'aider à dégager les maisons des habitants qui sont ensevelies sous du bois et d'autres objets lourds, nous les aidons à les déplacer avec l'aide des éléphants. Cela inclut également l'évacuation des corps», a déclaré Komaruddin, un cornac, à l'AFP lundi.

Il a ajouté que les éléphants travailleraient pendant les sept prochains jours.

Déforestation

Une grande partie de l'Asie connaît actuellement la pleine saison de la mousson, indispensable notamment pour la culture du riz mais aussi souvent à l'origine d'inondations.

Selon les experts, le changement climatique engendre des épisodes de pluie plus intenses car une atmosphère plus chaude contient davantage d'humidité, et des températures plus élevées dans les océans peuvent amplifier les tempêtes.

En Indonésie, écologistes, experts et même le gouvernement ont souligné la responsabilité de la déforestation dans les crues soudaines et les glissements de terrain à Sumatra. (ats)