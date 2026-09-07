Indonésie: la fermeture de l'aéroport de Jakarta prolongée

L'aéroport international de Jakarta reste fermé pour le moment. L'augmentation de l'activité éruptive du mont Anak Krakatau oblige les autorités à suspendre le trafic.

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Le principal aéroport international de Jakarta et trois autres ont étendu leur fermeture jusqu'à lundi 18h00 en raison d'une éruption volcanique en Indonésie. Cette mesure impacte des dizaines de milliers de voyageurs empêchés de rejoindre leurs destinations.

L'entreprise Angkasa Pura, gestionnaire de l'aéroport, a fait savoir sur les réseaux sociaux:

«En lien avec l'augmentation de l'activité éruptive du mont Anak Krakatau, les vols dans plusieurs aéroports sont suspendus»

Le volcan Anak Krakatau, qui signifie «enfant du Krakatau», est entré en éruption samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles à plusieurs centaines de kilomètres. De nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche, a indiqué l'agence de volcanologie.

Nouvelle éruption redoutée

La probabilité d'une nouvelle éruption demeure élevée jusqu'à lundi matin, a précisé l'agence.

Et d'ajouter:

«La menace liée à une éruption provient de l'éjection de roches incandescentes accompagnée d'importantes retombées de cendres. Un autre risque potentiel découle des coulées de lave si l'éruption reprend et se poursuit.»

Parmi les quatre aéroports fermés jusqu'à lundi soir figurent l'aéroport international Soekarno-Hatta situé dans la banlieue de Jakarta ainsi que l'aéroport Halim Perdanakusuma, une base aérienne plus modeste installée également à Jakarta et accueillant à la fois des vols civils et militaires, a indiqué la compagnie.

Au total, 1558 vols ont été retardés en raison de la suspension dimanche du trafic aérien dans huit aéroports indonésiens, avec 170 000 passagers bloqués, a indiqué dimanche soir le ministère des transports.

L'Indonésie, vaste archipel d'Asie du Sud-Est, est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique. (sda/ats/afp)