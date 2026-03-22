Au moins 81 personnes sont mortes depuis le début du mois au Kenya à cause des intempéries. Keystone

Pluies torrentielles au Kenya font 81 morts en mars

Depuis le début du mois, au moins 81 personnes ont perdu la vie au Kenya sous l’effet de pluies diluviennes qui ont inondé routes et habitations, provoqué des glissements de terrain et forcé l’évacuation de milliers de familles.

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Au moins 81 personnes sont mortes depuis le début du mois au Kenya à cause des intempéries, où des pluies torrentielles sont tombées à nouveau ce week-end. Ces précipitations ont gravement endommagé les routes et saturé les égouts, selon un bilan des forces de l’ordre dimanche.

«À ce jour, le nombre cumulé des décès s'élève malheureusement à 81. Nairobi demeure la région la plus touchée avec 37 victimes», a indiqué le porte-parole de la police nationale kenyane, Muchiri Nyaga dans un communiqué.

«Des crues soudaines ont par ailleurs frappé plusieurs zones, déplaçant environ 2690 familles et causant d'importants dégâts aux infrastructures et aux biens», ajoute le texte.

Appel à évacuer les bidonvilles

Les autorités ont appelé vendredi soir les riverains de plusieurs bidonvilles en aval du barrage de Nairobi à évacuer en raison d'un «risque imminent d'inondation lié à la montée des niveaux d'eau dans le réservoir qui menacent de rompre la digue», selon un avis cité par des médias locaux. L'infrastructure résiste pour l'heure.

Mais à Kiambu, dans un faubourg situé au nord de la capitale, deux personnes sont mortes noyées lors de crues dans la nuit de samedi à dimanche, a précisé la police à l'AFP.

Selon la chaîne privée kényane Citizen TV, deux personnes ont aussi été tuées ce week-end dans des glissements de terrain survenus dans le village de Kasaka (ouest) où de nombreuses habitations ont été ensevelies.

Les pluies devraient se poursuivre sur l'ensemble du pays jusqu'à mardi, selon les autorités, qui ont appelé la population à faire preuve «d'une extrême prudence et vigilance» et à suivre les recommandations.

Les violentes précipitations qui se sont abattues ce mois-ci ont transformé plusieurs fois les principaux axes de Nairobi en torrents qui ont inondé des milliers de domiciles et de commerces. (tib/ats)