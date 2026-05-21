L'Ukraine a publié les premières images de cette nouvelle arme, la bombe planante «Vyrivniuvach». Image: Ministry of Defense of Ukraine

L'Ukraine reproduit la pire arme de la Russie

Les bombes planantes russes sont un fléau dans la guerre d'agression contre l'Ukraine, qui a fait d'innombrables victimes. Kiev annonce désormais un développement spectaculaire de son arsenal, réalisé sur son propre sol.

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Silencieuses et meurtrières: les bombes planantes russes comptent parmi les armes offensives les plus redoutées de la guerre aérienne de Vladimir Poutine.

Mais Kiev riposte désormais avec un développement de son arsenal de combat, que les médias ukrainiens célèbrent comme un «événement majeur». Comme l'a annoncé le ministre de la défense Mykhaïlo Fedorov en début de semaine, l'Ukraine a testé avec succès, pour la première fois, une bombe planante de précision développée sur son propre sol et l'a autorisée pour un usage au combat.

Parallèlement, les Etats-Unis ont approuvé la vente d'environ 1500 de leurs propres systèmes de bombes planantes pour une valeur de près de 374 millions de dollars. Tout cela laisse présager une nouvelle phase dans la guerre aérienne.

La nouvelle bombe ukrainienne devrait porter le nom de «Vyrivniuvach» («l'Egaliseur», en français). Selon Mykhaïlo Fedorov, elle peut atteindre des cibles ennemies «à des dizaines de kilomètres» derrière le front avec une ogive de 250 kilogrammes. L'arme a été développée en 17 mois par la plateforme d'innovation soutenue par l'Etat, Brave-1.

Selon le centre d'analyse américain Institute for the Study of War (ISW), la bombe devrait permettre à l'Ukraine d'élargir considérablement ses frappes aériennes contre les axes de ravitaillement russes, les postes de commandement et les objectifs fortifiés.

Peu coûteuse et d'une puissance dévastatrice

La guerre en Ukraine a fait des bombes planantes une arme clé. Ces engins relativement bon marché peuvent être largués hors de portée de la plupart des systèmes de défense antiaérienne et déploient une puissance de destruction considérable.

Comme elles ne sont détectées que quelques secondes avant l'impact, elles sont pratiquement impossibles à neutraliser. Des experts militaires attribuent notamment la chute de la ville d'Avdiivka (est, au nord de Donestsk) au printemps 2024 à leur utilisation, les bombes planantes russes ayant impitoyablement pulvérisé les positions défensives ukrainiennes. Plus récemment, les populations civiles de Kharkiv et de Zaporijia ont particulièrement souffert d'attaques avec ces engins pouvant peser jusqu'à 3000 kilogrammes.

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Kiev retourne maintenant la situation à son avantage. L'ISW s'attend à ce que la nouvelle bombe vise principalement les centres logistiques russes et les bunkers situés en arrière du front. Jusqu'à présent, l'Ukraine s'en prenait à ces cibles essentiellement avec des drones. La nouvelle bombe planante offre toutefois une puissance explosive nettement supérieure, lui permettant de percer également les bunkers et les positions fortement retranchées.

Selon Business Insider, la bombe ukrainienne ne coûterait qu'environ un tiers d'une bombe planante américaine JDAM. Comme pour le modèle russe, des kits de transformation convertissent des bombes à chute libre américaines ordinaires en armes planantes guidées avec précision. Leur coût est typiquement de 20 000 à 30 000 dollars pièce (entre 15 500 et 23 500 francs).

Une mauvaise nouvelle pour les Russes

Le ministre de la défense, Mykhaïlo Fedorov, souligne toutefois que «l'Egaliseur» n'a pas été copié sur des modèles occidentaux ou russes, mais entièrement développé de zéro. Une vidéo diffusée par le ministère de la défense montre un largage depuis un avion de combat ukrainien Su-24.

Selon le portail militaire américain The War Zone, l'arme devrait également pouvoir être utilisée ultérieurement depuis des appareils occidentaux F-16 et Mirage 2000. En réponse, la Russie mettra tout en œuvre pour continuer à décimer la flotte limitée d'avions de combat ukrainiens, afin d'étouffer dans l'œuf la nouvelle menace.

La production en masse de ses propres bombes planantes offre à l'Ukraine un autre avantage décisif. En effet, contrairement aux armes de précision occidentales à longue portée, les systèmes développés en interne ne sont soumis à aucune restriction politique d'utilisation. Kiev pourrait ainsi employer ces armes contre des cibles situées au cœur de la Russie, pour autant que des avions de combat ukrainiens puissent s'en approcher suffisamment.

Pour l'armée de l'air ukrainienne, la nouvelle bombe est donc bien plus qu'une simple munition supplémentaire. Elle est le symbole des efforts de l'Ukraine pour s'affranchir de la dépendance aux livraisons d'armes occidentales. Elle peut ainsi rivaliser avec la Russie dans la guerre aérienne.