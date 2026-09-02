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Aux Philippines, un couple se marie dans une église inondée

Vidéo: watson

Ils tenaient à se marier là

Aux Philippines, un couple s'est passé la bague au doigt dans une église catholique submergée par une eau montant jusqu'aux hanches, alors que de fortes pluies ont touché une grande partie du pays.
02.09.2026, 14:4902.09.2026, 14:49

Tenant un bouquet de fleurs blanches et vêtue d'une robe blanche à épaules dénudées, Leian Lieza Galang a pataugé avec précaution dans les eaux de crue marron et troubles de l'église Saint-Jean-Baptiste de la ville de Hagonoy, au nord de Manille, pour épouser Gilbert Chico.

«Nous étions en tenue complète. Ça ne nous a pas dérangés que notre robe et notre costume soient trempés»
Le marié

Le prêtre de la paroisse a déclaré le couple, tous deux trentenaires, mari et femme lors d'une cérémonie écourtée en fin de matinée. La paroisse leur avait conseillé de reporter le mariage en raison de la montée des eaux venant d'en amont.

Ils ont pris tous les risques pour cette demande en mariage
Ils ont pris tous les risques pour cette demande en mariage

Ils ont décidé de maintenir le mariage malgré les pluies de mousson saisonnières plus intenses que d'habitude qui ont frappé le tiers nord de l'archipel majoritairement catholique.

La mariée et le marié sont arrivés ensemble à bord d'un pousse-pousse au châssis surélevé, ce qui a permis de garder leurs vêtements impeccables avant qu'ils ne descendent sur le parvis de l'église.

«Pour permettre à la mariée de naviguer en toute sécurité dans les eaux de crue, il a fallu faire retoucher sa robe de mariée afin d'en raccourcir la traîne»
a indiqué le photographe du mariage.

Chico, qui travaille comme monteur-assembleur au Moyen-Orient, a indiqué que le mariage était initialement prévu pour le mois de décembre. (jc)

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