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Cet agent d'entretien vole la vedette aux athlètes

Vidéo: watson

Il devait juste passer le balai, il devient la star d'une compétition

Engagé pour nettoyer la piste entre deux épreuves, un agent d'entretien est devenu le coup de cœur du public grâce à un show de danse improvisé avec sa serpillière.
31.07.2026, 22:0031.07.2026, 22:00

Alors qu’il était censé simplement nettoyer la salle entre deux épreuves lors des Jeux du Commonwealth, CJ Miller, 25 ans, a pris tout le monde de court. Armé de sa serpillière, le jeune homme s'est lancé dans une démonstration de danse improvisée pour divertir les spectateurs, se mettant instantanément le public dans la poche.

C'était bien tenté

Les Jeux du Commonwealth sont une compétition sportive organisée tous les quatre ans, réunissant des athlètes issus des territoires de l'ancien Empire britannique. Cette année, l'événement s'est tenu à Glasgow, la capitale écossaise. Au programme: dix disciplines sportives différentes, incluant également des épreuves handisport. (jc)

Découvrez sa prestation en vidéo 👇

Vidéo: watson
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