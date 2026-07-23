Vidéo: watson

C'était bien tenté

Pour assister à L’Odyssée, une bande de YouTubeurs américains ont poussé le clin d’œil jusqu’au bout. Leur idée? Construire un cheval de Troie géant pour tenter de faire entrer clandestinement leurs amis dans une salle de cinéma. Et contre toute attente, leur plan a fonctionné... ou presque.

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Les créateurs de contenu de la chaîne FullSquad ont trouvé une manière pour le moins originale de célébrer la sortie de L’Odyssée. Dans une vidéo devenue virale, ils expliquent n’avoir qu’un seul billet pour la séance, avec l’ambition de faire entrer le reste de leur équipe… caché dans un cheval de Troie fabriqué maison.

Deux membres du groupe prennent place à l’intérieur de l’imposante structure en carton et en bois, pendant qu’un troisième la pousse jusqu’au cinéma AMC. Le cortège ne passe évidemment pas inaperçu: les passants s’arrêtent, rient et les YouTubeurs dévoilent même, à plusieurs reprises, les «passagers clandestins» cachés dans le cheval.

Les dux compères cachés à l'intérieur du cheval. capture d'écran: Youtube

Le plus étonnant survient pourtant à l’entrée du cinéma. Après avoir fait scanner leur unique billet, ils parviennent à faire rouler le cheval devant plusieurs employés sans être inquiétés. Pendant quelques secondes, le stratagème semble fonctionner et le groupe savoure discrètement sa victoire.

Mais comme dans bien des plans trop ambitieux, tout bascule au dernier moment... au propre comme au figuré. Le cheval se renverse dans un virage, laissant apparaître les deux intrus sous les yeux des employés. Un agent de sécurité intervient alors avec un sobre:

«Vous ne pouvez malheureusement pas entrer avec ça» L'agent de sécurité du cinéma

Vidéo: watson

La chute n’a toutefois rien de dramatique. Une employée vérifie que le groupe possède bien des billets, comprend la plaisanterie… et finit par les laisser assister à la projection. Comme quoi, même les meilleurs chevaux de Troie n’ont pas toujours besoin d’être parfaitement discrets. (mbr)

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