bien ensoleillé25°
DE | FR
burger
Divertissement
Vidéos

Des fans de L’Odyssée s'infiltrent au cinéma avec un cheval de Troie

Vidéo: watson

C'était bien tenté

Pour assister à L’Odyssée, une bande de YouTubeurs américains ont poussé le clin d’œil jusqu’au bout. Leur idée? Construire un cheval de Troie géant pour tenter de faire entrer clandestinement leurs amis dans une salle de cinéma. Et contre toute attente, leur plan a fonctionné... ou presque.
23.07.2026, 14:5223.07.2026, 15:35

Les créateurs de contenu de la chaîne FullSquad ont trouvé une manière pour le moins originale de célébrer la sortie de L’Odyssée. Dans une vidéo devenue virale, ils expliquent n’avoir qu’un seul billet pour la séance, avec l’ambition de faire entrer le reste de leur équipe… caché dans un cheval de Troie fabriqué maison.

Deux membres du groupe prennent place à l’intérieur de l’imposante structure en carton et en bois, pendant qu’un troisième la pousse jusqu’au cinéma AMC. Le cortège ne passe évidemment pas inaperçu: les passants s’arrêtent, rient et les YouTubeurs dévoilent même, à plusieurs reprises, les «passagers clandestins» cachés dans le cheval.

Les dux compères cachés à l'intérieur du cheval.
Les dux compères cachés à l'intérieur du cheval.capture d'écran: Youtube

Le plus étonnant survient pourtant à l’entrée du cinéma. Après avoir fait scanner leur unique billet, ils parviennent à faire rouler le cheval devant plusieurs employés sans être inquiétés. Pendant quelques secondes, le stratagème semble fonctionner et le groupe savoure discrètement sa victoire.

Pourquoi Matt Damon a été doublé par une femme dans L'Odyssée

Mais comme dans bien des plans trop ambitieux, tout bascule au dernier moment... au propre comme au figuré. Le cheval se renverse dans un virage, laissant apparaître les deux intrus sous les yeux des employés. Un agent de sécurité intervient alors avec un sobre:

«Vous ne pouvez malheureusement pas entrer avec ça»
L'agent de sécurité du cinéma
Vidéo: watson

La chute n’a toutefois rien de dramatique. Une employée vérifie que le groupe possède bien des billets, comprend la plaisanterie… et finit par les laisser assister à la projection. Comme quoi, même les meilleurs chevaux de Troie n’ont pas toujours besoin d’être parfaitement discrets. (mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Moby est toujours vivant
Moby est toujours vivant
de Sainath Bovay
Paléo et la marque d&#039;Orelsan sortent une collab&#039; exclusive
Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive
de Sainath Bovay
Justin et Hailey Bieber s&#039;offrent une folie suisse à 12 millions
Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Vidéo: watson

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Des kangourous envahissent une rue en Australie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette Jessica Rabbit moderne amène sa techno-pop à Paléo
De la danse classique à Sydney aux clubs parisiens, la chanteuse australienne Sam Quealy s’est imposée comme l’une des figures les plus extravagantes de la scène électro-pop. Retour sur son parcours peu commun, avant son passage attendu au Paléo Festival, ce mardi 21 juillet.
C’est dès l’âge de 3 ans que Sam Quealy commence à tracer son chemin artistique en prenant des cours de danse classique et contemporaine dans une école d'art à Sydney.
L’article