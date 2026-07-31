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Corps de bébés retrouvés en France: la mère a été inculpée

La femme de 32 ans qui semble avoir fait plusieurs dénis de grossesse est inculpée pour meurtre. Elle a été placée en détention provisoire.

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Après la découverte des dépouilles de cinq bébés morts dans un appartement dans le sud-est de la France, la mère a été inculpée vendredi pour meurtre et placée en détention provisoire tandis que son compagnon a été remis en liberté, a annoncé la justice.

La mère a déjà été arrêtée Corps de bébés retrouvés en France: la mère en garde à vue

Cette femme de 32 ans a été présentée à un juge d'instruction vendredi dans le cadre d'une information judiciaire «du chef de meurtre sur cinq mineurs de moins de 15 ans», indique le procureur de la République adjoint, Jean-François Mayet, dans un communiqué.

La «période de prévention» va d'avril 2018 à octobre 2025 semblant indiquer les années au cours desquels les nouveaux-nés sont morts. La mère avait été interpellée mercredi après avoir accouché dimanche chez elle, à Orange, d'un bébé en bonne santé.

Son compagnon, également âgé de 32 ans, a été remis en liberté jeudi après sa garde à vue, selon le parquet.

C'est lui qui avait découvert les dépouilles dans cinq boîtes rangées dans l'appartement et prévenu les autorités. Il avait entrepris des recherches au domicile, troublé par la nouvelle naissance surprise de sa compagne, après de précédents dénis de grossesse de sa conjointe, selon une source policière.

L'homme n'était pas présent lorsque sa conjointe a accouché dimanche, selon cette source: il était sorti avec leurs deux autres enfants pour qu'elle se repose des douleurs au ventre dont elle se plaignait. Il avait trouvé le nouveau-né dans l'appartement à son retour.

Selon le quotidien Le Parisien, la mère aurait déclaré aux enquêteurs lors de sa garde à vue que les bébés étaient «morts-nés».

Un juge des enfants a été saisi afin «d'assurer un suivi» des trois enfants du couple, précise le parquet de Carpentras.

Les deux premiers enfants, âgés de 8 et 9 ans, ont été recueillis par des proches. Le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance (ASE) «afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation». Il a ordonné le placement provisoire du nourrisson né dimanche, un petit garçon.

L'enquête se poursuit désormais sous l'égide du juge d'instruction.

Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante, a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d'emprisonnement. (ats/afp)