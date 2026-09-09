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La villa de Nicolas Cage à Malibu menacée par un gouffre géant

Vidéo: watson

Un immense cratère menace la maison de cette star à Malibu

A Malibu, le sol s'est littéralement effondré juste devant la résidence de Nicolas Cage. Un cratère béant d'environ neuf mètres de côté s’est ouvert à l’entrée de la propriété de l’acteur, engloutissant l'allée menant au garage.
09.09.2026, 18:5709.09.2026, 18:57

L’incident a été découvert mardi matin par les pompiers, alors qu’ils intervenaient sur les lieux à la suite d’un signalement concernant une fuite de gaz.

Ces derniers sont tombés nez à nez avec cette cavité spectaculaire. Des équipes de la compagnie de gaz locale ont été dépêchées sur place pour sécuriser la zone et réparer la conduite endommagée, tandis que des cônes de signalisation entourent le sinistre.

Un gouffre géant menace la propriété de Nicolas Cage
image: X17online.com

La propriété au bord de l’océan, d’une superficie de près de 370 mètres carrés, a été acquise par la star de Benjamin Gates en 2024 pour la somme de 10,5 millions de dollars.

Sous l’effet du glissement de terrain, l’allée en béton et une portion de la route asphaltée se sont brisées et sont tombées au fond du trou. La terre a également emporté des panneaux de clôture, des blocs de béton, une échelle ainsi que des toilettes de chantier qui se trouvaient à proximité.

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Les Federer seront bientôt les voisins de cette mystérieuse villa Migros

Selon les premières conclusions des autorités, ce gouffre est le résultat de l’érosion côtière. Le phénomène a été fortement accentué par les violentes pluies qui ont frappé la région de Los Angeles, ainsi que par une forte houle sur le littoral.

La propriété de Nicolas Cage avant l&#039;apparition du gouffre
La propriété de Nicolas Cage, avant l'apparition du gouffre.image: X17online.com

Malgré les dégâts matériels spectaculaires, l’événement n’a fait aucun blessé et aucune évacuation du secteur n’a été nécessaire. La villa semblait inoccupée et en cours de rénovation lorsque le sol s’est dérobé, et l’acteur ne se trouvait pas sur place au moment des faits. (jc)

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