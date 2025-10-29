Ce pays européen introduit une limitation de vitesse pour les piétons

La Slovaquie impose une vitesse maximale de 6 km/h sur les trottoirs. La mesure fait rire autant qu’elle interroge.

En Slovaquie, même les piétons devront bientôt respecter une limitation de vitesse. C’est ce que prévoit une révision du code de la route adoptée mardi après-midi par le Parlement de Bratislava. Désormais, il sera interdit de se déplacer à plus de six kilomètres à l’heure sur les trottoirs en zone urbaine. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

«L’objectif principal est d’améliorer la sécurité sur les trottoirs, étant donné la multiplication des collisions avec des conducteurs de trottinettes», a expliqué le député et ancien ministre des Transports Lubomir Vazny, membre du parti national-populiste Direction – Social-démocratie slovaque (Smer-SSD), à l’origine du projet.

Les piétons slovaques seront-ils contrôlés comme des camions? Réponse le 1er janvier. Image: www.imago-images.de

La nouvelle limitation de vitesse s’appliquera aux piétons, mais aussi aux amateurs de rollers, trottinettes, e-scooters et vélos, ces derniers étant autorisés à circuler sur les trottoirs en Slovaquie.

Un projet accueilli avec scepticisme et moqueries

Le fait que cette limite concerne explicitement les piétons a suscité l’incrédulité et donné lieu à une vague de plaisanteries en ligne, dont cette question ironique:

«Est-ce que je risque un excès de vitesse si je cours pour attraper mon bus?»

Les partisans de la mesure soulignent toutefois que les automobilistes ne peuvent pas toujours s’arrêter à temps lorsqu’une personne traverse brusquement un passage piéton à vive allure, et rappellent que les piétons sont parfois coresponsables des collisions avec des trottinettes. (jah/sda)