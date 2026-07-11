Des travailleurs se reposent dans un abri à Wenzhou en Chine avant l'arrivée du typhon Bavi. Keystone

Le typhon Bavi touche la Chine après des évacuations massives

Après avoir balayé Taïwan et les îles méridionales du Japon, le typhon Bavi a atteint les côtes chinoises samedi soir. Les autorités ont procédé à l'évacuation de près de deux millions de personnes.

Plus de «International»

Le typhon Bavi a touché terre tard samedi dans l'est de la Chine avec des vents soufflant jusqu'à 145 km/h et déferlant sur le littoral. Les autorités chinoises ont évacué près de deux millions de personnes.

Bavi, qui a auparavant notamment frappé le nord de Taïwan et les îles méridionales isolées du Japon, est arrivé vers 23h20 heure locale samedi (17h20 heure suisse) dans la province du Zhejiang, a précisé l'agence de presse Xinhua, citant l'observatoire météorologique provincial du Zhejiang.

Le typhon a d'abord atteint la ville de Yuhuan et devait poursuivre sa route vers le nord-ouest en faiblissant, a ajouté Xinhua, sans faire état pour l'instant de dégâts ni de victimes. Plus d'1,7 million de personnes ont été évacuées par précaution dans la province du Zhejiang, selon un média d'Etat.

L'école, le travail, les transports et les activités de plein air ont été suspendus. Plus de 400 vols et des dizaines de liaisons ferroviaires ont été annulés dans cette province.

Evacuations massives

Des habitants de la région se sont préparés en renforçant les volets métalliques des commerces avec du bois et en collant du ruban adhésif sur les fenêtres. Bavi devrait provoquer des «pluies exceptionnellement abondantes» dans les provinces du Zhejiang et du Fujian (est), selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

Plus de 130 000 personnes ont été évacuées dans le Fujian, ainsi que 34 000 dans les zones côtières et à haut risque de Shanghai, selon un média d'Etat.

Plus au nord, de fortes pluies ont déjà poussé Pékin à évacuer plus de 100 000 personnes, a précisé le gouvernement de la capitale, où le débit de déversement du réservoir de Miyun a été augmenté pour faire face à une crue potentielle.

Des phénomènes météorologiques extrêmes ont déjà fait des ravages dans le sud et le centre de la Chine cette semaine: des tempêtes ont entraîné la mort d'au moins 39 personnes et provoqué le débordement de dizaines de rivières ainsi que la destruction d'un barrage.

Samedi, c'est surtout sur Taïwan que Bavi a déversé de fortes précipitations et déchaîné des vents violents. Plus de 14 000 personnes ont fui leur domicile et de nombreux commerces ont fermé leurs portes. Des centaines de vols ont été annulés et plus de 170 000 foyers ont été privés d'électricité sur l'île.

«Tout le monde a peur des intempéries et reste chez soi, je suis sortie uniquement parce que j'ai des commandes», a expliqué à l'AFP la propriétaire d'un restaurant servant des petits-déjeuners, qui se fait appeler Tsai. Elle travaille dans la ville portuaire de Keelung, particulièrement touchée.

Rétrogradé

Après avoir frappé Guam et les Mariannes du Nord lundi en tant que super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon.

Samedi, ses vents soutenus ont ralenti à 137 km/h, avec des rafales avoisinant les 173 km/h, a précisé l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan (CWA), soulignant que la tempête perdait en intensité.

L'institution prévoyait tout de même «des pluies extrêmement torrentielles» dans le nord de l'île et des «vagues dangereuses» pouvant atteindre 10 mètres de hauteur.

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies.

Les océans viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l'effet combiné d'El Niño et du dérèglement climatique, selon l'observatoire européen Copernicus Marine.

Philippines, Japon

Aux Philippines, le bilan de glissements de terrain et d'autres incidents déclenchés par les fortes pluies est passé de 15 à 18 morts, dont la majorité sur l'île de Mindanao. Près de 11 000 personnes ont quitté leur habitation et des dizaines de ports sont toujours fermés dans cet archipel.

Au Japon, plus de 18 000 foyers et installations ont été privés d'électricité sur l'île méridionale d'Okinawa et des dizaines de vols ont été annulés. (tib/ats)