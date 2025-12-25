Los Angeles en état d'urgence à cause de la météo

Un touriste marche sous la pluie à proximité des lettres Hollywood dans le brouillard en Californie. Image: AFP

La Californie a décrété mercredi l'état d'urgence à Los Angeles et dans plusieurs localités du sud de cet État américain. Des pluies torrentielles font craindre de dangereuses inondations à la veille de Noël.

Un énorme couloir de pluies appelé «rivière atmosphérique» doit traverser la Californie jusqu'à la fin de semaine. Il transporte de la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques.

«On attend des crues soudaines et généralisées», ont alerté les services météorologiques dans leur dernier bulletin mercredi, selon lequel «des vies et des biens sont en grave danger».

Le sud, où il pourrait tomber l'équivalent de plusieurs mois de précipitations, a été placé en alerte maximale jusqu'à jeudi matin.

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé sur X avoir décrété l'état d'urgence à Los Angeles et plusieurs autres comtés, essentiellement dans le sud de la Californie.

Dans les rues de Los Angeles, les retardataires faisaient leurs dernières emplettes pour Noël, défiant le mauvais temps.

Evacuations

Des arbres bloquaient les rues de Los Angeles mercredi matin et des milliers de personnes étaient privées d'électricité.

La police de la ville a annoncé mardi que plus de 200 foyers avaient reçu l'ordre d'évacuer et que de vastes zones étaient sous préavis d'évacuation.

Sur la côte, Santa Monica et le bassin de Los Angeles sont classés comme étant les zones les plus à risque.

Les pluies se sont intensifiées mercredi matin et une alerte tornade a été brièvement émise pour trois villes du comté de Los Angeles, avant d'être levée.

Des refuges ont par ailleurs été mis en place pour les habitants touchés. Certains abris ont déjà ouvert, a rapporté le Los Angeles Times.

Les quartiers huppés de Pacific Palisades et de Malibu, qui ont été ravagés par de puissants incendies il y près d'un an, font l'objet d'une vigilance renforcée, à cause de potentiels glissements de terrain.

Les cours d'eau risquent de déborder, et les autorités déconseillent de conduire dans les zones affectées de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des États-Unis avec 3,9 millions d'habitants.

Embouteillages

Les autorités ont averti sur le risque de potentiels débris encombrant les routes.

Le journal a aussi fait état d'axes de circulation particulièrement chargés. Des images des chaînes de télévision locales montrent des voitures à l'arrêt, sous une pluie battante. Certaines routes ont été fermées.

De la neige est également attendue jusqu'à vendredi dans les montagnes de la Sierra Nevada, où 30 centimètres sont déjà tombés cette semaine.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. (ats)