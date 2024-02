Un camp de Palestinien à Rafah. Opération du coude à l'hôpital européen de Khan Younès. image; dr

Interview

«On a dû l’amputer des deux jambes, je n'oublierai pas»

De retour de Gaza, établi en France, le Dr Mamoun Albarqawi a opéré et amputé des blessés pendant deux semaines dans un hôpital de Khan Younès. Il alerte sur la «situation catastrophique» à Rafah. watson a recueilli son témoignage.

Plus de «International»

Le docteur Mamoun Albarqawi est chirurgien orthopédiste (fractures et amputations). Il est l’un des vingt et un médecins étrangers récemment partis prêter main-forte à leurs collègues palestiniens de Gaza. Arrivés sur place le 22 janvier, ils en sont repartis le 6 février. Agé d’une cinquantaine d’années, le Dr Albarqawi exerce son métier de chirurgien en France, à Chaumont, en Haute-Marne. Il est membre de Palmed, une association de médecins dont la mission est de venir en aide aux palestiniens. Il témoigne de ce qu'il a fait et vu durant son séjour. Certaines photos publiées ci-après peuvent heurter.

Dans quel hôpital de Gaza avez-vous prêté main-forte?

Dr Mamoun Albarqawi: A l’hôpital européen de Khan Younès, un établissement de 400 chambres situé dans la partie sud de la bande de Gaza. Arrivé le 22 janvier dans la bande de Gaza, j’ai rejoint l’hôpital européen le 23, où j’ai été accueilli par un collègue chirurgien orthopédiste comme moi. J’ai commencé à opérer le même jour.

«Dans cet hôpital, il y a deux chirurgiens orthopédistes. Ils opèrent sans discontinuer en se relayant. J’étais là en renfort»

De quels pays venait la délégation d'une vingtaine de médecins étrangers dont vous faisiez partie?

De France, nous étions sept. Je ne connais pas les nationalités de tous les autres. Mais il y avait un Américain et un Britannique parmi eux. Dans la délégation, il y avait un chirurgien viscéral, des chirurgiens plasticiens, un chirurgien thoracique, un médecin anesthésiste, ainsi que d’autres médecins non-chirurgiens.

Quels types d’interventions avez-vous pratiquées?

Beaucoup de fractures ouvertes, causées par des balles ou des éclats de bombes. Des amputations, aussi.

A quelle fréquence opériez-vous?



«Dans le service de chirurgie orthopédique, six à sept opérations étaient programmées quotidiennement. Mais c’était très fluctuant. Parfois, des blessés arrivaient à dix en même temps à l’hôpital»

On avait établi un système d’évaluation de l’urgence des situations. On repoussait au lendemain des opérations moins urgentes. On avait un programme d’opérations auquel on essayait de se tenir, mais c’était difficile, les blessés ne cessant d’affluer. Certains jours, il y en avait moins. Notre travail dépendait beaucoup du matériel disponible pour les opérations, ainsi que de la disponibilité des salles d’opération, au nombre de quatre.

Vous manquiez de matériel?

Je vous donne un exemple de problèmes posés par le manque de matériel. Un jour, j’ai opéré une fracture du coude. Normalement, ça prend un heure et demie. Là, ça a duré trois heures, parce qu’on manquait de matériel.

Opération du coude à l'hôpital européen de Kan Younès. image: dr

De quel matériel parlez-vous?

De vis, de plaques, de fixateurs externes, qui servent à réduire, fixer et stabiliser les fractures. J’avais amené avec moi des fixateurs, car malheureusement, à Gaza, il n’y pas grand-chose. Le plus important, lorsqu’on traite des fractures ouvertes, c’est de nettoyer la plaie, d’explorer la plaie, parce que parfois, il y a des lésions de nerfs ou d’artères. Ensuite seulement, on réduit la fracture.

Avez-vous dû amputer?

Oui, cela est arrivé, malheureusement. Je me souviens d’un cas en particulier. Un jeune homme de 20 ans. Il était resté quatre jours par terre, avec des brûlures partout, surtout au niveau des jambes, au troisième degré. Quand les ambulanciers ont enfin pu aller le chercher, c’était trop tard pour les jambes.

«On a été obligé de l’amputer des deux jambes, c’était le seul moyen de le sauver. Ce n’était pas facile pour nous de le lui expliquer. Je n’oublierai pas»

Amputation de la main d'un enfant. image dr

Y a-t-il le matériel qu’il faut pour le suivi des amputations?

En général, le suivi se fait au bloc opératoire. Pour nettoyer, car on ne ferme la plaie qu’après le cinquième ou sixième jour suivant l’opération. Ce sont les chirurgiens plasticiens qui s’occupent de cette étape. Le nettoyage de la plaie se fait sous anesthésie.

«Pour le post-opératoire, il manque surtout de la morphine, il n’y en a pas. Alors, il faut faire avec d’autres antalgiques»

Lesquels?

De tramadol, par exemple. Bien sûr, le paracétamol ne suffit pas.

Y a-t-il eu des opérations effectuées sans anesthésie à l’hôpital Européen durant votre présence là-bas?

Je n’ai pas vu à l’hôpital Européen d’opérations sans anesthésie. Mais dans les hôpitaux Nasser et Al-Shifa, il y a en a eu, ai-je entendu.

«Un chirurgien a été obligé d’amputer sa fille de 15 ans sans anesthésie»

On m’a raconté cela, j’ai vu la vidéo aussi. Cela dit, à l’hôpital européen, le médecin anesthésiste manquait de produits anesthésiants, d’aiguilles et de matériels pour intuber les patients, des choses que nous avons apportées avec nous.

Qui étaient vos patients?

Plutôt des femmes, des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles. Je n’ai pas vu de combattants du Hamas.

Certains blessés sont-ils évacués à l’étranger?

Oui, mais au compte-goutte, dix à quinze par jour seulement.

Vous dites qu’il y avait quatre salles d’opération disponibles à l’hôpital Européen. Etait-ce assez?

En fait, ce n’est pas vraiment un problème de nombre de salles, même si une salle supplémentaire n’aurait pas été de trop. Le problème, c’est celui des personnels manquants. Certains ont peur de venir de Rafah, tout au sud, à Khan Younès. Les Israéliens frappent à Khan Younès. De notre côté, on était prêt à travailler jour et nuit. Le personnel local est très fatigué. Déjà parce qu’il n'est pas tranquille, à cause des bombardements. Chez eux, les soignants vivent à cinq ou six par chambre, avec les enfants et les parents. Ce sont des conditions de vie extrêmement dures.

Avez-vous travaillé tous les jours?

Au bloc, presque tous les jours. A la fin, j’étais un peu malade. Je suis sorti, j’ai fait un peu de social. Je suis allé à Rafah, voir les camps où sont regroupés de centaines de milliers de Gazaouis qui ont dû fuir leur domiciles détruits ou menacés de l’être.

Votre impression?



«C’était catastrophique. Normalement, il y a 400 000 habitants à Rafah. Là, en ce moment, il y en a 1,5 million. Ils sont entassés dans des bâches plastiques. Ils manquent de tout, de nourriture, de gaz, d’électricité»

Il arrive qu’on trouve des fraises locales, vendues plus chères qu’en France, que personne ne peut se payer. Mais des produits alimentaires ordinaires, comme le poulet, par contre, on n’en trouve pas.

Un camp à Rafah. image: dr

Quelle est la situation sanitaire dans ces camps de Rafah?

C’est la misère totale. Dans ces camps, les patients atteints de maladies chroniques comme le diabète ou l’asthme n’ont pas accès ou très difficilement à leurs traitements, qui pour eux sont vitaux.

«Les diabétiques manquent de piqûres pour s’injecter leurs doses d’insulines. Certains font des comas et meurent. Il manque de produits pour les dyalisés»

Ne peuvent-ils pas se rendre à l’hôpital?

Les routes sont risquées, des patients ont peur d’aller à l’hôpital.

Y a-t-il un hôpital à Rafah?

Oui. J'y suis allé accompagné d'un collègue chirurgien viscéral. On a pris l’ambulance. Un trajet de quinze minutes. On a pris des risques, parce que, même en ambulance, on n’est pas en sécurité. Une mosquée se trouvant à 500 mètres de l’hôpital de Rafah avait été bombardée. On a trouvé les blessés par terre, des hommes, des femmes. Il y avait un médecin des urgences. J’ai lui dit: «Celui-là, je le prends au bloc». Il fallait l’amputer. Sauf qu’on ne pouvait pas l’opérer à l’hôpital de Rafah. Il y avait bien un bloc opératoire, mais pas de lit où mettre le patient ensuite. Alors, on l’a transféré sur l’hôpital Européens.

Où dormiez-vous durant votre mission à Gaza?

On dormait à l’hôpital même, à cinq dans une chambre de quatre lits, avec en plus un matelas par terre. L’hôpital Européen se trouvait à deux ou trois km des combats et des bombes.

«La nuit, ça frappait beaucoup. Une fois, la bombe n’est pas tombée très loin de l’hôpital. Le choc a été si fort que des parties de plafonds sont tombées»

Comment avez-vous pu entrer dans Gaza?

Il a fallu demander l’autorisation aux Palestiniens, aux Israéliens et aux Egyptiens.

Vous étiez-vous déjà rendu à Gaza?

Oui, en 2009, lors de l’opération militaire israélienne Plomb durci (réd: il y a avait eu 1300 morts côté palestinien, dont 800 civils environ). On était venu à trois médecins de France. On avait travaillé à l’hôpital al-Quds à Gaza, mais la situation était sans commune mesure avec ce qu’il se passe actuellement.

«Là, les Israéliens rasent tout»

Retournerez-vous à Gaza en mission humanitaire?

Le directeur de l’hôpital européen m’a dit qu’ils voulaient fermer l’hôpital, parce que le personnel a peur de venir. Mais le personnel a été rassuré de savoir que des équipes de médecins étrangers venaient d’Europe et des Etats-Unis. Il n’est pas simple d’avoir les autorisations pour aller à Gaza.

Les Israéliens ont dit que Rafah serait le prochain objectif.



«S’ils attaquent Rafah, ce sera un massacre. Il y a 27 000 personnes au km2»

(Réd: l’armée israélienne annonce avoir mené une opération dans la nuit de dimanche à lundi, qui a permis de libérer deux otages, selon Tsahal. De nombreux combattants du Hamas auraient tués à cette occasion. Le conflit entamé après l'attaque terroriste du 7 octobre a fait 28 340 morts dans la bande de Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui a dénombré lundi 164 morts en 24 heures.)