Iran: plainte déposée aux Etats-Unis contre le président Raïssi

«Au total, j'ai passé 12 mois en cellule d'isolement sur les deux ans et trois mois pendant lesquels j'ai été emprisonnée en Iran. J'ai été soumise à toute une série de tortures psychologiques et physiques et régulièrement soumise à de mauvais traitements cruels, dégradants et humiliants»

Kylie Moore-Gilbert, universitaire australo-britannique emprisonnée en Iran de septembre 2018 à novembre 2020 pour espionnage.