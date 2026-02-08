Téhéran défie Washington face au déploiement militaire américain

L’Iran a minimisé dimanche l’impact du renforcement militaire américain dans le Golfe.

Plus de «International»

Le ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi. Keystone

Le déploiement militaire américain dans le Golfe «ne nous effraie pas», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington qui maintient la pression sur Téhéran.

«Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas» Abbas Araghchi

A-t-il dit au lendemain de la visite de l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient sur le porte-avions américain Abraham Lincoln, dans la région du Golfe.

«Nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre.» Araghchi

(dal/bur/cab/afp)