brouillard-1°
DE | FR
burger
International
Iran

Téhéran défie Washington face au déploiement militaire américain

Téhéran défie Washington face au déploiement militaire américain

L’Iran a minimisé dimanche l’impact du renforcement militaire américain dans le Golfe.
08.02.2026, 08:3908.02.2026, 08:39
L&#039;Iran est prêt à conclure un accord avec Washington sur le nucléaire, selon le ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi, qui a toutefois prévenu que Téhéran ripostera en cas d&#039;attaqu ...
Le ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi.Keystone

Le déploiement militaire américain dans le Golfe «ne nous effraie pas», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington qui maintient la pression sur Téhéran.

«Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas»
Abbas Araghchi

A-t-il dit au lendemain de la visite de l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient sur le porte-avions américain Abraham Lincoln, dans la région du Golfe.

«Nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre.»
Araghchi

(dal/bur/cab/afp)

Plus d'articles sur l'actualité iranienne
Iran: L'incendie dans la prison d'Evine fait au moins 4 victimes
Iran: L'incendie dans la prison d'Evine fait au moins 4 victimes
Iran: Les femmes «doivent pouvoir porter ce qu'elles veulent» selon Biden
Iran: Les femmes «doivent pouvoir porter ce qu'elles veulent» selon Biden
Iran: «Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour notre liberté»
Iran: «Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour notre liberté»
de Manuel Simmonay
Iran: ne plus jamais dire que le voile est un «vêtement comme les autres»
1
Iran: ne plus jamais dire que le voile est un «vêtement comme les autres»
de Antoine Menusier
Thèmes
Les Etats-Unis et Israël «ont franchi une ligne rouge majeure», accuse l'Iran
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Chine: huit morts dans l’explosion d’une usine de biotechnologie
Une explosion survenue samedi dans une usine de biotechnologie de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, a fait huit morts, selon l’agence officielle Chine nouvelle.
Une explosion a fait huit morts dans une usine de biotechnologie du nord de la Chine, a annoncé dimanche l'agence publique Chine nouvelle. L'explosion est survenue samedi matin dans une usine de Jiapeng Biotech Company, dans la province du Shanxi.
L’article