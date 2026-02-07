beau temps
Nouvelle arrestation d'un activiste en Iran

Le régime iranien a arrêté un autre militant accusé d'avoir contribué à un message critique contre le pouvoir. Le message est paru après le soulèvement réprimé de janvier.
07.02.2026, 18:2407.02.2026, 18:24
epaselect epa12712761 Participants hold pre-revolution flags of Iran, during a rally in solidarity with the people in Iran in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, 07 February 2026. The ra ...
A Berlin, des manifestants se sont rassemblés samedi en soutien à la population iranienne.Keystone

Ghorban Behzadian-Nejad est une figure du militantisme en Iran. Il a été arrêté à son tour pour sa contribution à un message critique du pouvoir écrit dans la foulée des manifestations réprimées dans le sang en janvier, a rapporté samedi le quotidien iranien Shargh.

Plusieurs personnalités, qui ont apporté leur soutien et signé ce texte, ont été arrêtées ces derniers jours. Parmi elles, le cinéaste Mehdi Mahmoudian, co-scénariste du film Un simple accident, Palme d'or à Cannes en 2025.

Mina craint pour sa sœur en Iran: «Ça ressemble à un film d'horreur»
«Nous demandons l'organisation d'un référendum libre et transparent (...) dans le but d'établir un gouvernement national et inclusif et de permettre une transition démocratique»
Extrait

On doit le message en question à Mir Hossein Moussavi, figure de l'opposition et ancien premier ministre. Il est assigné à résidence depuis 2011.

Ghorban Behzadian-Nejad, qui a fait partie en 2009 de la campagne de Mir Hossein Moussavi, «a été arrêté à son domicile cet après-midi», écrit samedi Shargh. Selon le média, il est l'un des signataires du texte «connu sous le nom de "Déclaration des 17"».

Les cinéastes iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof ainsi que Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix en 2023 et emprisonnée depuis décembre, sont également signataires du texte. Le leader étudiant Abdollah Momeni et la journaliste et militante des droits des femmes Vida Rabbani ont été arrêtés ces derniers jours, selon l'agence iranienne Fars.

Répression

Ces arrestations interviennent après la répression meurtrière par la République islamique d'une vague de manifestations qui a éclaté en décembre et culminé les 8 et 9 janvier.

L'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a recensé 6955 morts, pour la plupart des manifestants, et plus de 51 000 arrestations.

Les autorités iraniennes reconnaissent la mort de milliers de personnes mais affirment que la grande majorité étaient des forces de sécurité ou des passants tués par des «terroristes» agissant pour le compte des Etats-Unis et d'Israël. (ats)

