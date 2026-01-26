Une manifestation contre le gouvernement à Téhéran. Keystone

La Suisse suspend les expulsions de ressortissants iraniens

Le Secrétariat d'Etat aux migrations a décidé de suspendre les expulsions des ressortissants iraniens, en raison de la répression du régime. Les requérants d'asile «représentant une menace» pour la sécurité de la Suisse sont toutefois exclus de ce changement.

Plus de «Suisse»

Les ressortissants iraniens ne sont actuellement pas expulsés de Suisse, en raison de la répression brutale par le régime des manifestations en Iran, a indiqué dimanche le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). La mesure s'applique aussi aux requérants déboutés.

La décision a été prise le 13 janvier, a confirmé un porte-parole du SEM à l'agence de presse Keystone-ATS, reprenant une information diffusée par la radio-télévision publique alémanique SRF. Les décisions négatives sont assorties d'une admission provisoire, a-t-il précisé.

La situation en Iran est incertaine et difficile à évaluer depuis le début des manifestations en décembre, a ajouté le porte-parole.

Les requérants d'asile délinquants ou ceux qui représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse sont toutefois exclus de ce changement de pratique, a encore relevé le porte-parole. «Dans ces cas, l'exécution du renvoi continue d'être examinée». (ats)