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Poutine s'alarme du ralentissement de l’économie russe

Poutine s'alarme du ralentissement de l’économie russe

Vladimir Poutine reconnaît un net ralentissement de l’économie russe, fragilisée par la guerre en Ukraine, les sanctions et la baisse des revenus énergétiques.
15.04.2026, 16:3415.04.2026, 16:34

Vladimir Poutine s'est alarmé mercredi d'un déclin en début d'année de l'économie russe, qui continue de pâtir de la coûteuse offensive en Ukraine et des sanctions occidentales.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Russie a diminué de 1,8% en janvier-février, a annoncé le président russe lors d'une réunion consacrée aux questions économiques. Il a déclaré:

«Les indicateurs sont non seulement inférieurs aux attentes des experts et analystes, mais aussi aux prévisions du gouvernement et de la Banque centrale.»

Vladimir Poutine a demandé «des propositions de mesures supplémentaires afin de relancer la croissance de l'économie» russe.

Même le pétrole ne sauve pas le Kremlin

Les marges de manoeuvre de l'Etat sont limitées. Supérieur à 50 milliards d'euros au premier trimestre 2026, soit l'équivalent de 1,9% du PIB, le déficit budgétaire dépasse déjà les prévisions pour l'année entière. En 2025, le PIB russe avait augmenté de 1%, un rythme de croissance bien plus lent qu'en 2024.

Les dépenses militaires colossales au profit de l'armée russe engagée dans le conflit en Ukraine ne suffisent plus à tirer l'économie.

Les recettes tirées des exportations d'hydrocarbures ont plongé de 45,4% en janvier-mars par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données du ministère russe des Finances publiées début avril.

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La Russie peut cependant espérer tirer parti de la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient et la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, passage stratégique où transite un cinquième du pétrole mondial, qui a fait flamber le prix du baril. (jah/ats)

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