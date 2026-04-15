Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est apparu lundi aux côtés d'un nouveau modèle d'arme (le missile noir en arrière-plan, à droite de l'image). Image: Capture d'écran YouTube

«L'ennemi va le sentir passer»: Zelensky dévoile un mystérieux missile

La guerre en Ukraine passe au second plan en raison du conflit avec l'Iran. Kiev, elle, poursuit son réarmement, et dévoile une nouvelle arme.

Nilofar Breuer / t-online

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«Chaque nouvelle avancée ukrainienne nous rapproche un peu plus de la paix.» C'est sous ce titre qu'a été placée l'allocution du président ukrainien Volodymyr Zelensky, prononcée lundi à l'occasion de la fête des travailleurs de l'industrie de l'armement ukrainienne.

Selon des informations concordantes de plusieurs médias, le chef d'Etat est apparu pour la première fois publiquement aux côtés d'un nouveau missile de défense antiaérienne développé en Ukraine.

Une nouvelle arme qui alimente les spéculations

Comme le rapporte notamment le portail de défense Defence Blog, plusieurs systèmes d'armes étaient visibles aux côtés de Zelensky, dont le missile d'artillerie Vilkha, le missile de croisière sol-sol Neptune, un drone-missile nommé Areion, ainsi qu'un modèle jusqu'alors inconnu, apparu dans le message vidéo sans dénomination officielle.

Les autorités ukrainiennes n'auraient communiqué ni détails techniques ni le nom de ce système de défense antiaérienne, précise le rapport.

Des maquettes présentées antérieurement, notamment lors de salons dédiés à la défense, laissent cependant penser, selon Defence Blog, qu'il s'agirait vraisemblablement du modèle Koral. Des éléments caractéristiques de ce missile auraient été reconnaissables dans le message vidéo de Zelensky, parmi lesquels le moteur, la tête chercheuse, les propulseurs de correction d'impulsion, le système de navigation inertielle et un détonateur de proximité sans contact, à radio ou laser.

Un missile pensé pour la guerre moderne

Le portail militaire The War Zone soupçonne lui aussi que le modèle présenté est un missile Koral. Ses auteurs rappellent que le projet de développer une telle arme est connu depuis un certain temps déjà.

Le portail fait plus précisément référence à une présentation du modèle Koral par l'entreprise d'armement ukrainienne Luch en 2021, soit avant le début de la guerre en février 2022. A cette époque déjà, l'Ukraine avait besoin d'un système de défense antiaérienne de cette catégorie, indique le rapport.

L'entreprise avait alors annoncé que le modèle aurait une portée de 30 à 50 kilomètres. Cette donnée a été corrigée par la suite à 100 kilomètres, ce qui en fait non plus un missile à moyenne portée, mais à longue portée. Selon The War Zone, Luch avait à ce moment-là annoncé un poids de 300 kilogrammes avec une ogive de 25 kilogrammes. La vitesse du missile serait de 3600 kilomètres par heure, ce qui le rendrait notamment utile contre des cibles balistiques.

Selon Defence Blog, le Koral pourrait remplacer les anciens systèmes de défense antiaérienne de l'ère soviétique. Contrairement à eux, le Koral bénéficierait des enseignements de la guerre aérienne moderne. Son temps de réaction, sa maniabilité ainsi que ses capteurs modernes y joueraient un rôle déterminant.

De nombreux détails gardés secrets

L'Ukraine tient pour l'instant confidentiels les autres détails relatifs au missile Koral. Kiev n'a ainsi pas encore annoncé si le missile est entré en production de série, s'il a subi des tests ou s'il est même déjà opérationnel. Le fait que Zelensky se montre désormais aux côtés du missile indique toutefois, à tout le moins, que la phase de conception est achevée, écrit Defence Blog.

L'armée russe a encore intensifié ces derniers temps ses attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine et ses infrastructures critiques, ce qui sollicite fortement les systèmes de défense antiaérienne sol-sol du pays. Face au conflit persistant au Moyen-Orient, Kiev craint par ailleurs que ses partenaires occidentaux ne soient pas en mesure de maintenir à un niveau suffisant leurs livraisons de systèmes de défense.

Le président ukrainien pose ici à côté du missile Koral, dont on ne connaît pas encore toutes les spécificités. Image: X / Volodymyr Zelensky

Selon The War Zone, il est évident que l'Ukraine a besoin de missiles sol-air comme le Koral en grande quantité pour résister aux attaques répétées de la Russie.

Lundi, Zelensky lui-même a laissé entendre que son pays allait poursuivre son renforcement militaire grâce à ses propres systèmes d'armement:

«L'Ukraine dispose de ses propres armes à longue portée. Non pas seulement en développement, mais comme une capacité opérationnelle réelle, qui produit déjà des effets.»

Le président ukrainien a ensuite poursuivi en citant plusieurs modèles d'armes développés par l'Ukraine:

«Flamingo et Ruta, Peklo et Neptune, Palianytsia et Vilkha; nous pouvons déjà être fiers de tout cela, mais nous ne nous arrêterons certainement pas là.»

Ce ne sont là que les premiers pas, a ajouté Zelensky avant de conclure:

«L'industrie va croître, et l'ennemi va le sentir passer»