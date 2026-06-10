Des véhicules incendiés à Belfast. Keystone

De violentes manifestations anti-immigrés secouent Belfast

Des voitures et des maisons ont été incendiées lors de manifestations contre l'immigration organisées dans plusieurs points de Belfast, en Irlande du Nord.

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Des incidents ont éclaté mardi soir à Belfast lors de manifestations anti-immigrés, au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais. La vidéo de l'agression a provoqué un choc dans le pays.

Des centaines de manifestants, pour beaucoup le visage masqué, se sont rassemblés en plusieurs points de Belfast. Un bus, des voitures ont été incendiés, selon des journalistes de l'AFP, la télévision Sky News montrant également plusieurs maisons en feu.

Des habitants ont dû être évacués d'un immeuble à la périphérie du centre-ville, en proie à un incendie. Vers 23h00, heure locale, la manifestation semblait tirer à sa fin, en raison d'une forte pluie.

«Des groupes d'hommes masqués qui incendient des maisons où vivent des familles ne sont rien d'autre qu'un acte de lâcheté répugnant», a condamné la première ministre nord-irlandaise, Michelle O'Neill. Et d'ajouter:

«Rien ne peut excuser ni justifier les attaques commises ce soir» Michelle O'Neill

«Des foyers sporadiques de troubles ont éclaté ce soir à plusieurs endroits d'Irlande du Nord», a déclaré le commissaire adjoint de la police nord-irlandaise, Ryan Henderson.

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Soutien de Musk

Des figures de l'extrême droite britannique, notamment le militant Tommy Robinson – de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon -, avaient lancé plus tôt mardi des appels à manifester à travers le pays sur les réseaux sociaux, avec le soutien du patron de X, Elon Musk, qui les a encouragés à «manifester souvent et fortement».

Le suspect de l'attaque au couteau a été inculpé mardi soir pour tentative de meurtre, possession d'un objet tranchant ou pointu dans un lieu public et menaces de mort. La piste terroriste est, à ce stade, écartée, a précisé Ryan Henderson, même si le motif de l'attaque reste incertain.

La victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été hospitalisée dans un état grave, avec d'«importantes blessures aux yeux et de graves lacérations au dos et au visage», selon M. Henderson, précisant qu'un «couteau de cuisine» avait été retrouvé sur les lieux.

Largement diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre l'assaillant assis sur un homme à terre, en sang, lui portant des coups. On voit aussi trois hommes intervenir, dont l'un neutralise l'assaillant en le frappant avec une espèce de batte.

Elle a suscité une condamnation unanime de la classe politique britannique, à commencer par le premier ministre Keir Starmer, qui a dénoncé sur X une attaque «révoltante». (ats)