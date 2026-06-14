Un «climat anxiogène» aurait empêché des manifestants potentiels de se rendre à la manifestation contre le G7, rapporte la RTS, qui filme en début d'après-midi les premières personnes qui se rendent au lieu de rendez-vous. On voit de petites foules commencer à s'amasser.
Genève barricadée juste avant le G7 ++ les gares sous haute surveillance
Entre sommet du G7 à Evian, dispositif sécuritaire exceptionnel et mobilisation des opposants à Genève, suivez les événements en direct.
- Le G7 qui rassemble les pays occidentaux les plus industrialisés, se tient à Evian, en France, à quelques kilomètres de la frontière genevoise.
- Genève, symbole de défense des droits humains et centre économique important, accueille une manifestation anti-G7 autorisée dimanche.
- Des actions ont déjà eu lieu depuis vendredi soir, où de larges effectifs policiers ont été mobilisés: à lire ici.
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14:06
Un «climat anxiogène»?
13:56
Quai du Mont-Blanc bouclé
Pas de tonnes-pompes sur le pont du Mont-Blanc. En revanche, le quai est lui complètement bouclé jusqu’à la rue des Alpes, au désespoir des coureurs du dimanche et des cyclistes.
13:50
La police sur le qui-vive à Genève
À moins de deux heures de la manifestation, la police est déjà à l’œuvre. Dans les Rues-Basses, une manifestante vient d’être contrôlée et mise à l’écart.
13:45
Les gares vaudoises sous haute surveillance
Un dispositif de surveillance et de filtrage de la police vaudoise semble être présent dans les gares sur la ligne entre Lausanne et Genève. Des agents ont été déployés en nombre en gares de Renens, Morges et Nyon par exemple.
Ici des agents à la gare de Renens.
Ici des agents à la gare de Renens.
13:29
Présence policière aussi à Lausanne
Si aucune manifestation n’est a priori prévue ce dimanche 14 juin à Lausanne, les forces de l’ordre restent sur le qui-vive. Notamment à la gare CFF, où des policières et policiers vaudois en uniforme surveillent les quais d’accès aux trains qui se rendent à Genève. Regard de physionomiste et fouille de sac semblent être au programme avant de pouvoir passer.
13:12
«Il y avait un piège»: connaissez-vous les sept membres du G7?
Evian est sur le point d'accueillir le sommet du G7, où de grandes puissances économiques mondiales se retrouvent pour discuter en petit comité. Mais savez-vous qui sont ces sept leaders? Faites notre test pour le savoir et regardez notre vidéo.
12:24
Aperçu d'une Genève barricadée
12:12
Genève s’est réveillée dans le calme
Ce dimanche, Genève s’est réveillée dans le calme. Le doit-elle à l’important dispositif policier renforcé déployé dans toute la ville depuis vendredi? Les forces de police venues de toute la Suisse et de France ont mis la Cité de Calvin sous cloche dans l’attente de la manifestation emmenée par la coalition NO-G7 ce dimanche 14 juin.
Samedi soir, la démonstration de force s’est concentrée dans les Rues-Basses – là où les émeutes anti-G8 de 2003 avaient éclaté. De très nombreux gendarmes français patrouillaient dans les rues allant de Rive à Bel-Air, donnant lieu à des scènes improbables.
Secteur de l'Usine à Genève.
Autour de l’Usine, épicentre de la culture alternative qui accueille le contre-sommet du collectif NO-G7, la police n’avait pas non plus lésiné sur les moyens. Des fourgons aux plaques bâloises, valaisannes ou encore bernoises – coopération intercantonale oblige – quadrillaient le secteur tandis que des policiers en équipement anti-émeute gardaient les passants à l’œil.
Ce dimanche, le dispositif promet d’être tout aussi massif que la veille. Zèle ou moyens proportionnés?
Réponse dès 15h15 depuis la Perle du Lac, d’où le cortège de milliers de manifestants sera lancé pour un parcours cantonné à la rive droite.
Les gendarmes français et police suisse à la Place de la Fusterie dans les Rues-Basse.
Samedi soir, la démonstration de force s’est concentrée dans les Rues-Basses – là où les émeutes anti-G8 de 2003 avaient éclaté. De très nombreux gendarmes français patrouillaient dans les rues allant de Rive à Bel-Air, donnant lieu à des scènes improbables.
Secteur de l'Usine à Genève.
Autour de l’Usine, épicentre de la culture alternative qui accueille le contre-sommet du collectif NO-G7, la police n’avait pas non plus lésiné sur les moyens. Des fourgons aux plaques bâloises, valaisannes ou encore bernoises – coopération intercantonale oblige – quadrillaient le secteur tandis que des policiers en équipement anti-émeute gardaient les passants à l’œil.
Ce dimanche, le dispositif promet d’être tout aussi massif que la veille. Zèle ou moyens proportionnés?
Réponse dès 15h15 depuis la Perle du Lac, d’où le cortège de milliers de manifestants sera lancé pour un parcours cantonné à la rive droite.
Les gendarmes français et police suisse à la Place de la Fusterie dans les Rues-Basse.
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