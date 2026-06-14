Ce dimanche, Genève s’est réveillée dans le calme. Le doit-elle à l’important dispositif policier renforcé déployé dans toute la ville depuis vendredi? Les forces de police venues de toute la Suisse et de France ont mis la Cité de Calvin sous cloche dans l’attente de la manifestation emmenée par la coalition NO-G7 ce dimanche 14 juin.Samedi soir, la démonstration de force s’est concentrée dans les Rues-Basses – là où les émeutes anti-G8 de 2003 avaient éclaté. De très nombreux gendarmes français patrouillaient dans les rues allant de Rive à Bel-Air, donnant lieu à des scènes improbables.Autour de l’Usine, épicentre de la culture alternative qui accueille le contre-sommet du collectif NO-G7, la police n’avait pas non plus lésiné sur les moyens. Des fourgons aux plaques bâloises, valaisannes ou encore bernoises – coopération intercantonale oblige – quadrillaient le secteur tandis que des policiers en équipement anti-émeute gardaient les passants à l’œil.Ce dimanche, le dispositif promet d’être tout aussi massif que la veille. Zèle ou moyens proportionnés?Réponse dès 15h15 depuis la Perle du Lac, d’où le cortège de milliers de manifestants sera lancé pour un parcours cantonné à la rive droite.