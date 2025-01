La tempête Eowyn fait un mort en Irlande

Près d'un million de foyers sont toujours privés d'électricité vendredi en Irlande et en Ecosse, frappés par la tempête Eowyn et ses vents d'une puissance inédite. En Irlande, où l'alerte rouge a été levée, un homme est mort après la chute d'un arbre sur sa voiture.

Les pompiers reprennent le dessus sur le nouvel incendie de Los Angeles

Après avoir lutté toute la nuit contre un nouveau violent incendie près de Los Angeles, les pompiers semblent prendre le dessus sur les flammes jeudi, malgré des vents d'une force inquiétante dans la région.

Plus de 4000 soldats du feu, assistés d'avions et de bulldozers, luttent actuellement dans les environs du lac Castaic, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la mégapole américaine. Des ordres d'évacuation ont été émis à l'attention de plus de 31 000 personnes. De quoi mettre les nerfs des habitants à rude épreuve, au moment où Los Angeles se remet à peine d'incendies qui se sont déclarés début janvier et ont défiguré une partie de la ville, tuant près d'une trentaine de personnes.