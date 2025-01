Tempête Eowyn: quelques vols annulés en Suisse

Tempête Eowyn: des vols annulés en Suisse

Les intempéries qui frappement l'Irlande provoque l'annulation de plusieurs vols depuis et vers la Suisse à Genève, Zurich et Bâle ce matin.

Eowyn a touché l'Irlande. Keystone

La tempête Eowyn qui frappe l'Irlande a aussi un impact sur le trafic aérien en Suisse. Dans la matinée, quelques vols de et vers la Suisse ont été annulés dans les aéroports de Genève, Zurich et Bâle.

A l'aéroport de Genève, six arrivées et six départs ont été annulés. Ils concernaient Edimbourg, Londres, Dublin, Belfast et Helsinki, a indiqué vendredi dans la matinée un porte-parole à Keystone-ATS.

A l'aéroport de Zurich, deux vols vers Dublin ainsi qu'un vers Londres ont été annulés. Un vol depuis Dublin ainsi qu'un depuis Londres n'ont également pas pu décoller, a indiqué vendredi dans la matinée l'aéroport à Keystone-ATS. A l'aéroport de Bâle, un vol de et un vol vers Dublin ont été annulés. (jah/ats)