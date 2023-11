Les compagnies aériennes attendent de voir les dégâts de cette probable éruption volcanique. Image: watson

Volcan Islande: quel risque pour le trafic aérien? La réponse de Swiss

Une éruption volcanique pourrait clouer les avions au sol et les touristes avec. Les compagnies aériennes suivent l'évolution de la situation, mais ne prennent aucune mesure... pour le moment.

Plus de «International»

L'Islande, qui est exposée à une activité volcanique depuis des millions d’années, causent des sueurs froides aux dirigeants des compagnies aériennes mondiales. Les réminiscences de la paralysie mondiale en 2010 viennent nourrir les scénarios les plus catastrophiques. L'éruption d'un volcan au nom à rallonge et imprononçable, l'Eyjafjallajökull, avait gelé près de 104 000 vols et fait perdre un gros pactole aux compagnies.

Depuis minuit, ce sont 700 tremblements de terre qui ont été enregistrés, avant d'entamer une période d'accalmie. Selon les experts, c'est un signe d'une éruption prochaine.

Les habitants qui sont secoués par les sautes d'humeur de Mère nature redoutent un magma révolté et un nuage de cendres qui glisse dans le ciel. Ces mêmes cendres qui peuvent être dangereux et causer de gros dégâts pour les avions et ses réacteurs.

Depuis quelques jours, l'activité sismique dans le sud-ouest de l'Islande fait craindre une paralysie du trafic aérien. Une valse de secousses a fait se fissurer les routes et enfoncer le pays en état d'alerte, passant à l'orange, indiquant un risque accru d'éruption volcanique.

La terre se fissure sous la puissance du magma. Keystone

Outre les inquiétudes et les évacuations du village de Grindavík (3400 habitants), le trafic aérien de l'île continue de tourner à plein régime, nullement impacté par les fumées du noyau terrestre crachées par le Fagradalsfjall. Les avions continuent à décoller et atterrir à l'aéroport international de Keflavik, sans le moindre problème.

Une situation suivie «de près» par Swiss

Contactée, Swiss garde un oeil sur le volcan islandais. Par courriel, la société nous indique:

«Nous suivons bien entendu l'évolution de la situation de très près, nous n'avons cependant pas encore pris de mesures concrètes» Swiss

Les différentes compagnie aériennes n'ont rien modifié à leur plan de vols. Si des inquiétudes ont été exprimées quant à l'impact de l'activité sismique et de l'éruption potentielle sur les voyages, il n'y a aucune suppression, important retard ou délai à signaler.

Ce calme en apparence fait écho aux précédentes éruptions de ce volcan, qui n’ont provoqué aucune perturbation du trafic aérien.

Pour les voyageurs, qu'en dit le DFAE?

Si dans les compagnies aériennes le calme est plus ou moins de mise, certains gouvernements ont déjà émis des avertissements pour les voyageurs qui désirent se rendre en Islande. Le Ministère britannique des Affaires étrangères annonce sur son site officiel: «Les tremblements de terre et les signes d'activité volcanique ont dépassé les niveaux normaux sur la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de Reykjavik.»

Les autorités irlandaises, elles, ont également averti leurs ressortissants que la situation était instable. Les touristes irlandais sont appelés à suivre les directives des autorités locales, sachant que les autorités islandaises rappellent que la probabilité d'éruption reste inchangée.

En Suisse, le DFAE annonce suivre de près la situation également. «L'ambassade de Suisse à Oslo est en contact avec les autorités locales compétentes. Les ressortissants suisses sur place sont tenus de suivre les instructions des autorités locales».

Pour terminer, le DFAE souligne qu'ils se concentrent sur les informations relatives «à la sécurité dans les domaines de la politique et de la criminalité».