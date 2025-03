Ásthildur Lóa Thórsdóttir a été rattrappée par son passé. Image: X/engebretsenlaw

Une ministre islandaise démissionne après avoir eu un enfant avec un ado

Lorsqu'elle avait 23 ans, la ministre islandaise Asthildur Lóa Thórsdóttir a eu un enfant avec un adolescent. La relation, désormais publique, a de fâcheuses conséquences pour l'élue.

La ministre islandaise de l'Enfance et de l'Education a démissionné en raison d'un incident survenu il y a plus de 30 ans. Ásthildur Lóa Thórsdóttir avait 22 ans lorsqu'elle a eu une relation avec un jeune homme alors âgé de 16 ans. Cette brève liaison n'est pas restée sans conséquences – les deux ont eu un enfant.

Ce que disent les médias

Asthildur Lóa Thórsdóttir a annoncé jeudi aux médias islandais qu'elle démissionnait de son poste de ministre. Lorsqu'on lui demande pourquoi, la femme de 58 ans répond ne cache pas la vérité.

«C'est parce qu'il y a 36 ans, j'avais 22 ans et j'étais en couple avec un homme beaucoup plus jeune que moi, âgé de seize ans» Asthildur Lóa Thórsdóttir

Avant son annonce, des informations sur sa relation avaient déjà circulé dans les médias. En Islande, l'âge de protection est fixé à quinze ans. Les relations sexuelles avec des personnes de moins de 18 ans sont toutefois illégales, par exemple lorsqu'il s'agit de professeurs et d'élèves ou de relations de dépendance similaires.

Selon les médias, la relation entre Thórsdóttir et l'adolescent était précisément de ce type. La future ministre était alors âgée de 22 ans et travaillait comme responsable dans une communauté religieuse. C'est là qu'elle a fait la connaissance du jeune homme de quinze ans et a entamé une relation avec lui. A la naissance de leur fils, Thórsdóttir avait 23 ans, et le père seize ans.

Ce que dit la ministre

Thórsdóttir confirme la relation dans une déclaration, mais précise également qu'elle pas une responsable du groupe religieux, seulement une membre. Elle estime en outre que les relations entre personnes de cet âge ne sont pas inhabituelles, mais qu'elles ne sont pas non plus souhaitées. La relation n'aurait duré que quelques semaines, mais l'adolescent aurait été présent à la naissance de l'enfant.

Une démission logique

La première ministre islandaise Kristrún Frostadóttir a qualifié l'affaire de «grave», mais aussi de «personnelle», raison pour laquelle elle n'a pas souhaité s'exprimer davantage. Selon certains rapports, elle aurait eu connaissance de l'affaire la semaine dernière et aurait alors convoqué Thórsdóttir pour un entretien. Peu après, celle-ci a démissionné.

La première ministre islandaise Kristrún Frostadóttir a rencontré Thórsdóttir pour un entretien. Image: AP

Toujours selon les médias, Thórsdóttir et son amant, de sept ans son cadet, auraient gardé leur relation secrète. Le jeune homme aurait continué à avoir des contacts avec Thórsdóttir et leur enfant après sa naissance. Cela a changé lorsque Thórsdóttir a rencontré son mari actuel. Elle a alors interdit au père de contacter l'enfant, mais elle a continué à vouloir une pension alimentaire. Elle a reçu ces paiements pendant 18 ans.

La ministre islandaise conteste le fait que le père de l'enfant voulait garder contact avec lui. Selon elle, il n'aurait guère cherché à entretenir une relation avec son fils. Malgré le scandale et sa démission, cette dernière reste députée du Parti populaire islandais. Celui-ci fait partie d'un gouvernement de coalition dirigé par la première ministre Kristrún Frostadóttir de l'Alliance sociale-démocrate.

(kek)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci