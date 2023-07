Une Palestinienne au milieu des débris d'une rue détruite après un raid de l'armée israélienne dans la ville de Jénine en Cisjordanie, le 5 juillet. Keystone

Israël met fin à son opération militaire en Cisjordanie

L'armée israélienne a annoncé mercredi la fin de son opération militaire en Cisjordanie occupée, dans laquelle 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués, après avoir mené des frappes aériennes sur Gaza en «réponse à des tirs de roquettes».

Cette opération lancée lundi, la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, a mobilisé des centaines de soldats ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée dans la ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens.

«L'opération est officiellement terminée et les soldats ont quitté la région de Jénine» Une porte-parole de l'armée dans une déclaration auprès de l'AFP.

Des colonnes de blindés ont été vues quittant la ville du nord de la Cisjordanie.

Douze Palestiniens et un soldat israélien ont été tués au cours de l'opération. Cent Palestiniens ont été blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Mercredi, des milliers de Palestiniens ont participé à Jénine aux funérailles de leurs proches tués. Certains ont tiré en l'air au passage des corps, dans des rues marquées par les stigmates des violences.

Des personnes en deuil portent des corps lors des funérailles des 13 Palestiniens tués lors d'un raid de l'armée israélienne à Jénine en Cisjordanie, le 5 juillet. Keystone

Tensions dans la région

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Environ 490'000 colons juifs y habitent aussi dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international.

Au moins 190 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 26 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe. (sda/ats/afp)