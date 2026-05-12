Liban: les frappes israéliennes ont fait 380 morts

Les frappes de l'armée israélienne ont fait 380 morts au Liban depuis l'instauration du cessez-le-feu le 17 avril. Le ministre libanais de la Santé demande l'aide à l'étranger.

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Keystone

L'heure était au bilan au Liban mardi. Le ministre de la santé, Rakan Nassereddine a annoncé la mort de 108 secouristes et soignants depuis le début de la guerre avec Israël le 2 mars. Il a dénoncé un «massacre».

«Depuis le cessez-le-feu (réd: entré en vigueur le 17 avril), 380 personnes ont été tuées et 1122 blessées», a affirmé le ministre. Selon un responsable du ministère, ces incluent 22 enfants et 39 femmes.

Au total, a précisé le ministre, les frappes israéliennes ont tué 2882 personnes depuis le début de la guerre, dont 200 enfants et 279 femmes. Selon le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, ce bilan inclut ses membres tués.

Le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars en attaquant Israël pour venger la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Ce dernier a été tué au premier jour de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran fin février.

Israël a répondu par des frappes massives et une opération terrestre dans le sud. Une trêve est entrée en vigueur le 17 avril mais Israël poursuit ses frappes, notamment sur le sud. Elle continue à lancer des ordres d'évacuation de la population civile.

«Un massacre»

Le Liban a demandé lundi aux Etats-Unis de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses frappes. Une nouvelle session de négociations doit avoir lieu entre les deux pays à Washington cette semaine.

Le ministre de la Santé a par ailleurs affirmé que «108 soignants et secouristes ont été tués et 249 blessés» depuis le début de la guerre et que «16 hôpitaux ont été endommagés».

«C'est un massacre (...) Il n'y a pas d'hommes armés ou de militaires dans ces véhicules, juste des équipements médicaux et des blessés, contrairement à ce qu'affirme Israël» Rakan Nassereddine

Israël a accusé le Hezbollah d'utiliser des ambulances et des infrastructures médicales «à des fins militaires», ce que le groupe dément. (ats/vz)