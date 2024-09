Les frappes israéliennes font plus de 180 morts au Liban

Israël a frappé le sud et l'est du Liban ce lundi. Keystone

Les frappes israéliennes font plus de 270 morts au Liban

Israël a mené environ 150 frappes sur le sud et l'est du Liban ce lundi matin. Le bilan dépasse les 270 morts, selon les autorités.

L'armée israélienne a indiqué avoir mené lundi à l'aube environ 150 frappes sur des cibles du Hezbollah au Liban. «Plus de 300 sites ont été ciblés», a annoncé un porte-parole. Les bombardements ont eu lieu de 06h30 à 07h30 (05h30 à 06h30 suisses).

Il s'agit des bombardements les plus intenses et les plus meurtriers en près d'un an d'échanges de tirs de part et d'autre de la frontière. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 274 personnes ont été tuées et 1024 ont été blessées. Des «enfants, des femmes et des secouristes» figurent parmi les victimes.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a dénoncé «un plan de destruction» de son pays, où les hôpitaux ont été mis en alerte dans le sud et l'est pour faire face à l'afflux de blessés, tandis que les écoles ont fermé pour deux jours dans plusieurs régions.

Selon l'agence de presse officielle libanaise (ANI), les frappes israéliennes ont visé le secteur de Nabatiyeh, dans le sud du Liban. Elle a aussi rapporté «des raids intenses dans la vallée de la Bekaa», dans l'est du pays et plus en profondeur dans le territoire libanais.

«S'éloigner des cibles»

L'armée israélienne avait conseillé tôt lundi aux citoyens libanais de «s'éloigner des cibles» du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient «se poursuivre dans un avenir proche» et que celles-ci seraient «plus importantes et plus précises».

Le puissant Hezbollah pro-iranien a ouvert le 8 octobre 2023 un front contre Israël en «soutien» au Hamas, son allié, jurant de continuer à attaquer Israël «jusqu'à la fin de l'agression» dans la bande de Gaza, où Israël est en guerre contre le mouvement palestinien depuis le 7 octobre.

Les échanges de tirs ont gagné en intensité depuis la vague d'explosions spectaculaires des appareils de transmission du Hezbollah, attribuées à Israël, qui a fait 39 morts et 2931 blessés mardi et mercredi dans les fiefs du mouvement au Liban, selon les autorités libanaises.

Vendredi, une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth a décapité la force d'élite du Hezbollah, dont 16 membres ont été tués. Le raid a fait 45 morts au total dont des civils, selon les autorités libanaises. (ats)