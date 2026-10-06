Un geste de Rima Hassan sur un drapeau israélien fait polémique

L’eurodéputée française Rima Hassan affirme avoir retiré le drapeau israélien pour dénoncer la politique du gouvernement israélien, et non pour viser la mémoire des victimes du 7-Octobre. Keystone

L’eurodéputée française Rima Hassan est visée par une procédure du Parlement européen après avoir retiré un drapeau israélien d’une exposition consacrée aux victimes du 7-Octobre. L’élue LFI assume son geste, tout en assurant n’avoir voulu ni dégrader l’exposition ni manquer de respect aux victimes.

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L'eurodéputée française de la gauche radicale Rima Hassan est dans le collimateur du Parlement. Elle aurait en effet renversé des drapeaux israélien et européen lors d'une exposition consacrée à l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël.

Les faits présumés remontent à lundi soir, soit deux jours avant les commémorations de l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, qui avait déclenché une riposte dévastatrice ravageant la bande de Gaza.

«Un membre de cette Assemblée a été filmé apparemment en train de dégrader une exposition» au Parlement européen «commémorant les victimes» de cette attaque, a déclaré la présidente de l'institution Roberta Metsola lors de la séance plénière à Strasbourg.

«Nous prenons cette affaire extrêmement au sérieux et toutes les mesures appropriées prévues par nos procédures sont en cours, y compris le respect du droit de la personne concernée à être entendue» Roberta Metsola

L'incident mentionné a été constaté et il fait actuellement l'objet d'une analyse par les services du Parlement européen, avait indiqué plus tôt une porte-parole à l'AFP. «A l'heure où l'antisémitisme gagne du terrain à l'échelle mondiale, nous devons à la communauté juive d'Europe de veiller à ce que, lorsqu'elle se tourne vers nous, elle voit que c'est aussi sa maison», a souligné Roberta Metsola, disant ne pouvoir tolérer aucune tentative d'intimidation.



Drapeau «malencontreusement tombé»

Rima Hassan s'est d'ores et déjà expliquée «peu après les faits», selon l'équipe de l'eurodéputée. En quittant les lieux de l'exposition, elle «a retiré le drapeau israélien de son support. Le drapeau de l'Union européenne, fixé sur le même pied, est alors malencontreusement tombé sous l'effet du déséquilibre. Aucun drapeau n'a été piétiné ni détérioré», selon cette réaction envoyée par mail à l'AFP.

«Notre geste s'inscrit dans la dénonciation du génocide toujours en cours menée par le gouvernement israélien», mais ne visait «en aucun cas les personnes auxquelles cet événement entendait rendre hommage, ni leur mémoire», a-t-elle ajouté.

Dans l'hémicycle, l'élue a réitéré cette argumentation. «On peut parfaitement, comme nous l'avons fait avec notre groupe, commémorer les victimes du 7 octobre sans s'associer à l'Etat israélien génocidaire», a-t-elle estimé.

Rima Hassan, Palestinienne née apatride, est arrivée en France quand elle était enfant et a acquis la nationalité française en 2010. Elue de la France insoumise, elle suscite régulièrement la controverse en raison de ses positions jugées très critiques envers Israël. Elle faisait partie notamment d'une flottille qui a tenté de rejoindre Gaza l'année dernière et figurait parmi les militants arrêtés puis expulsés par les autorités israéliennes.

Des eurodéputés français ont dénoncé l'incident et appelé à la dignité.

François-Xavier Bellamy (PPE, Droite) a estimé lundi soir que son geste constituait «une manière de complicité avec ceux qui, y compris en Europe, cherchent à importer de nouveau la haine antisémite qui a fait les pires heures de l'histoire de notre continent». «L'histoire de l'Europe a commencé par dire que la dignité, c'est d'abord le respect dû aux morts, et demain, en commémorant les attentats du 7 octobre, nous nous engagerons à redire ensemble, plus jamais ça, plus jamais ça», a-t-il ajouté mardi dans l'hémicycle.

L'eurodéputée Nathalie Loiseau (centre, Renew) a appelé de son côté «tous les groupes politiques à retrouver de la décence», en mémoire des victimes de la Shoah et en mémoire des victimes du 7 octobre «que nous commémorerons demain».

Selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles, 1221 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre 2023, en majorité des civils. Et 251 autres ont été enlevées et emmenées à Gaza par les combattants du mouvement islamiste palestinien. L'offensive lancée en représailles par Israël à Gaza a fait plus de 74 200 morts, selon le Ministère de la santé contrôlé par le Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. (mbr/afp)