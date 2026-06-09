Carlo Sommaruga a invité Rima Hassan à Berne. Keystone

Rima Hassan n'est pas venue à Berne: que s'est-il passé?

La venue de la militante pro-palestinienne Rima Hassan en Suisse, à Genève puis à Berne, a été officiellement reportée à la dernière minute. Mais était-ce bien le cas? On fait le point.

Plus de «Suisse»

Sa visite était très attendue, mais Rima Hassan n'était pas au Palais fédéral, ce mardi 9 juin. De quoi surprendre certains supporters et journalistes, avec qui nous avons eu contact. Et pour cause: sa venue avait été annoncée dans tous les médias suisses depuis deux semaines. Lundi, le quotidien genevois Le Courrier évoquait encore les enjeux de la venue ce mardi à Berne de l'activiste franco-palestinienne, décriée par certains.



Comme watson le révélait lundi soir, Rima Hassan a dû reporter sa visite au lundi 15 juin à cause d'un voyage au Liban cette semaine.

Ce mardi midi, le jour même de la visite prévue, donc, un communiqué tombe. Il est signé du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE) — qui l'a invitée à Berne pour le compte du groupe d'amitié parlementaire Suisse-Palestine — et envoyé à l'ensemble des médias suisses, confirmant que «Rima Hassan a reporté sa venue initialement prévue à Berne ce mardi 9 juin».

Mais pourquoi l'organisateur de la visite n'a-t-il pas annoncé ce changement à l'avance alors qu'il était visiblement au courant dès la semaine passée? Nous avons tenté de comprendre.

Une venue qui faisait polémique

Rembobinons. Le 26 mai, le Syndicat des services publiques (SSP) genevois indique que Rima Hassan sera présente dans la Cité de Calvin pour un débat, dans la soirée du lundi 8 juin. Le post est un succès, avec plus de 1000 likes et une floppée de commentaires, pour beaucoup de soutien.

Quelques jours plus tard, le 31 mai, le Sonntagsblick révèle que la militante sera aussi présente le mardi 9 juin au Parlement, à Berne, sur invitation de Carlo Sommaruga. Ce dernier confirme dans la foulée l'information auprès de nos confrères de Keystone-ATS et évoque une venue «la deuxième semaine de la session».

La venue de Rima Hassan en Suisse semblait donc toute tracée. Une conférence à Genève, suivie d'une visite à Berne le lendemain: le voyage semble cohérent. La polémique s'emballe déjà, certains UDC s'opposant à la venue de l'égérie de la «résistance palestinienne».

Mais rien ne laissait penser que la visite n'aurait pas lieu comme prévu. La semaine passée, Carlo Sommargua avait défendu dans différents médias la venue de l'eurodéputée française. Dimanche soir, il débattait encore avec le conseiller national UDC Manfred Bühler dans l'émission Forum de la RTS, sans évoquer d'aucune manière un report quelconque.



Interrogé lundi soir, son opposant nous confirmait d'ailleurs ne pas avoir été informé du fait que la rencontre de mardi n'aurait pas lieu, alors même qu'il débattait de ce thème sur les ondes de la radio publique.

Une «incertitude»

En introduction du débat, le journaliste de la RTS Valentin Emery indiquait que l'activiste serait présente à Berne «d'ici à la fin de la session d'été». Pourquoi cette formulation et l'absence de la date du mardi 9 juin, alors même que celle-ci avait été précisée par le Sonntagsblick?

Contacté, notre confrère nous indique que Carlo Sommaruga avait déjà émis une incertitude sur la date de la venue de Rima Hassan. Pour le programme de la RTS, le plus important était toutefois de s'assurer qu'elle allait bien être présente durant la session, sans quoi «ce débat n'aurait pas eu de sens».

Car en coulisses, les choses étaient quelque peu différentes. Ceux qui étaient intéressés à aller voir la conférence de Rima Hassan à Genève avaient bien remarqué que le SSP avait annulé la conférence, cinq jours plus tôt, le 2 juin.



La rencontre n'est «pas une conférence publique»

Pourquoi dès lors, durant ces cinq jours, ne pas avoir simplement et platement indiqué le report de la visite de Rima Hassan? Contacté, Carlo Sommaruga nous répond que «les parlementaires inscrits qui voulaient rencontrer Rima Hassan ont été informés du déplacement de la réunion».

Et de préciser:

«Cette rencontre interparlementaire n'est pas une conférence publique. Il n'y avait pas besoin de communiquer au-delà» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats (GE/PS)

On rappelle que les services du Parlement n'entrent pas en matière pour les affaires concernant les groupes parlementaires d'amitié entre pays.

«Les personnes invitées sont placées sous la responsabilité du membre qui les a conviées» Services du Parlement

Mais cela pose également d'autres enjeux, notamment un renforcement de la sécurité, comme l'a relevé l'UDC Manfred Bühler. Le Conseil fédéral indiquait le 8 juin dernier au sujet de la visite de Rima Hassan:

«Le Service fédéral de sécurité de Fedpol est au courant de la visite de cette personne et a adapté son dispositif de sécurité en conséquence» Conseil fédéral réponse du 8 juin

Un report officiel, le jour de la visite

Mardi matin, alors qu'aucune information officielle n'a été donnée sur son absence à Berne, Rima Hassan communique sur ses réseaux sociaux... qu'elle se trouve au Liban.

Le communiqué de Carlo Sommaruga ne tombe que deux heures plus tard. Il révèle la prochaine date, qui nous est également confirmée par Fiona Vanston, assistante parlementaire de la députée européenne, mardi soir:

«Comme convenu, Rima Hassan sera présente au Palais fédéral le lundi 15 juin afin de rencontrer plusieurs députés suisses»

Du côté du SSP Genève, on nous informe par ailleurs que le report de la conférence n'est pas prévue pour la semaine prochaine. «Probablement en septembre», espère Mathilde Mottet, secrétaire du SSP.