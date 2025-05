Un missile tombe sur Tel-Aviv après un tir du Yémen

Attaque au couteau dans un lycée en France: un mort et des blessés

Le Pentagone a indiqué fin avril avoir frappé plus de 800 cibles au Yémen depuis mi-mars, tuant des centaines de «combattants» parmi les Houthis, dont des membres de leur direction. (ats/afp)

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé dans une vidéo que le groupe avait ciblé une installation militaire dans le centre d'Israël avec «un missile balistique hypersonique Palestine 2». Les rebelles houthis contrôlent de larges pans du Yémen en guerre, dont la capitale Sanaa, à plus de 1.800 km de la frontière sud d'Israël.

Le ministre de la Défense Israël Katz a menacé de riposter à ce tir en frappant «sept fois plus fort». Israël a déjà mené plusieurs attaques contre des cibles des Houthis au Yémen. «Celui qui nous frappe sera frappé sept fois plus fort», a-t-il déclaré dans un bref communiqué.

Selon des médias israéliens, la police cherche encore à déterminer si l'impact a été causé par le missile yéménite ou par un contre-missile israélien. Les autorités aéroportuaires ont annoncé la reprise du trafic aérien après une brève interruption. «Les décollages et les atterrissages ont repris normalement. L'aéroport Ben Gourion est ouvert et opérationnel», selon un communiqué.

«Vous pouvez voir la zone juste derrière nous: un cratère s'y est formé, large de plusieurs dizaines de mètres et également profond de plusieurs dizaines de mètres.»

Des journalistes de l'AFP ont indiqué avoir entendu des explosions dans les régions de Jérusalem et de l'aéroport de Ben Gourion dans le centre du pays. La police a fait état d'un «impact de missile» près de l'aéroport international.

Le tir n'a pas été revendiqué dans l'immédiat mais les rebelles houthis du Yémen, des alliés du mouvement palestinien Hamas, ont revendiqué plusieurs attaques aux missiles et drones contre le territoire israélien depuis le début de la guerre à Gaza.

Un missile est tombé dimanche près de l'aéroport international de Tel-Aviv après l'annonce d'un tir du Yémen. Celui-ci a provoqué une brève interruption du trafic aérien et des menaces de représailles israéliennes.

