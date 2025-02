7 octobre: l'armée israélienne reconnaît un «échec complet»

Trump exclut le droit au retour des Palestiniens à Gaza et promet autre chose

«La responsabilité m'incombe. J'étais le commandant de l'armée le 7 octobre et je porte l'entière responsabilité devant vous tous» de ce qui s'est passé, a-t-il déclaré (ats)

Elle ajoute qu'une deuxième vague comprenait 2000 combattants et que la troisième vague se caractérisait par l'arrivée de centaines d'autres, ainsi que de plusieurs milliers de civils.

«La première vague comprenait plus de 1000 terroristes de la Noukhba (unité d'élite du Hamas, NDLR) qui se sont infiltrés sous le couvert d'un feu nourri», expose un résumé de l'enquête fourni par l'armée.

L'enquête interne a également révélé que l'attaque s'était déroulée en trois vagues successives et que plus de 5000 personnes ont pénétré en Israël depuis Gaza ce jour-là.

«Nous n'avions même pas imaginé un tel scénario», a déclaré ce responsable militaire, ajoutant que les combattants palestiniens dirigés par le Hamas avaient pris Israël par surprise, non seulement en raison de l'ampleur et de l'envergure de l'attaque, mais aussi de sa «brutalité».

«Le 7 octobre a été un échec total, l'armée israélienne n'a pas rempli sa mission de protection des civils israéliens», a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat, à l'occasion de la publication des principales conclusions de cette enquête. Et d'ajouter:

Une enquête interne de l'armée israélienne sur l'attaque du 7 octobre a reconnu l'«échec total» de l'armée à empêcher l'attaque de commandos du Hamas à partir de Gaza, qui a fait plus d'un millier de morts en Israël, a déclaré un responsable militaire jeudi.

On a trouvé qui se cache derrière Temu en Suisse

