Cinq soldats israéliens inculpés pour mauvais traitements d'un détenu

Cette photo non datée de l'hiver 2023 montre des prisonniers palestiniens aux yeux bandés capturés dans la bande de Gaza par les forces israéliennes.

Cette photo non datée de l'hiver 2023 montre des prisonniers palestiniens aux yeux bandés capturés dans la bande de Gaza par les forces israéliennes.

Le centre de détention de Sdé Teiman a été aménagé dans une base militaire pour y incarcérer des Palestiniens arrêtés notamment dans la bande de Gaza après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien.

L'acte d'accusation mentionne de nombreuses preuves recueillies au cours de l'enquête, notamment des images extraites des caméras de surveillance et des documents médicaux.

Les faits se sont produits le 5 juillet 2024 lors d'une fouille du détenu qui a été conduit dans une zone adjacente à la prison, les yeux bandés, menottes aux mains et aux chevilles, selon la même source.

Selon l'acte d'accusation, les soldats ont «agi contre le détenu avec une grande violence» et lui ont infligé «de graves blessures», notamment des côtes fêlées, un poumon perforé et une fissure anale, selon le communiqué.

«Le procureur militaire a inculpé cinq soldats réservistes pour avoir commis des agressions dans des circonstances aggravantes et causé des blessures à un détenu» dans le centre de détention de Sdé Teiman, où sont incarcérés des Palestiniens arrêtés depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023 à Gaza, a précisé l'armée dans un communiqué.

