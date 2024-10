Macron crée l'émoi dans la communauté juive

«L’État d’Israël n’a pas été "créé" mais reconnu par les Nations Unies qui n’ont pas de pouvoir créationnel. Cette incroyable reprise des thèses indigénistes décoloniales nourrit l’inculture et le ressentiment. Et plus gravement l’antisionisme antisémite qui rejette purement et simplement le droit à l’existence d’Israël. Dirait-on à d’autres pays qu’ils ne sont que des créatures dont le sort dépend de l’ONU, la Birmanie… ou le Qatar?»

Valérie Kokoszka, docteure en philosophie