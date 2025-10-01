ciel clair
International
Israël

Israël a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap

La Marine israélienne a sommé mercredi soir les bateaux de la flottille pour Gaza de changer de cap, a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien alors que les navires font route en mer Méditerranée au large de l'Egypte et s'approchent des côtes de Gaza.
01.10.2025, 21:30

«La Marine israélienne a pris contact avec la flottille Hamas-Sumud et leur a demandé de changer de cap», écrit le ministère sur X en référéence à la Global Sumud Flotilla, partie début septembre d'Espagne et qui se présente comme une «mission pacifique et non violente d'aide humanitaire».

La flotille compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays.

«Israël a informé la flottille qu'elle est en train de s'approcher d'une zone de combat actif et de violer un blocus naval légal. Israël a réitéré l'offre de transférer toute aide de manière pacifique par des canaux sécurisés vers Gaza», écrit le ministère.

Arraisonnement

Les bateaux de la flottille pour Gaza sont «en cours d'arraisonnement par les autorités israéliennes», a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

«La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire, et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais», a affirmé sur X le ministre, qui avait «formellement déconseillé à tout ressortissant français de se rendre dans la zone».

Israël accuse depuis plusieurs semaines la flottille d'être affiliée au mouvement islamiste palestinien Hamas avec lequel il est en guerre à Gaza depuis le 7 octobre 2023. «Le seul objectif de la flottille Hamas-Sumud est la provocation», ajoute le ministère sur Twitter.

Son message est accompagné d'une vidéo montrant une soldate de la Marine à bord d'un navire parlant dans un téléphone.

«Ici la Marine israélienne, vous approchez d'une zone sous blocus», dit-elle, «si vous souhaitez livrer de l'aide à Gaza, vous pouvez le faire par les canaux établis. Veuillez changer de cap vers le port d'Ashdod [sud d'Israël, NDLR] où l'aide subira une inspection de sécurité, puis sera transférée dans la bande de Gaza». (sda/ats/afp)

