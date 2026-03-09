DEs pays, dont les Etats-Unis et des Etats européens, ont demandé de l'aide à l'Ukraine (image d'illustration). Keystone

Pourquoi ces onze pays ont demandé de l'aide à Kiev

Onze pays, dont les États-Unis et plusieurs États européens, ont sollicité l'expertise ukrainienne pour contrer les drones iraniens au Moyen-Orient. C'est ce qu'a annoncé Zelensky lundi.

Onze pays, dont les Etats-Unis et des Etats européens, ont demandé de l'aide à l'Ukraine pour lutter contre les drones iraniens attaquant des pays au Moyen-Orient, a indiqué lundi Volodymyr Zelensky.

«Pour l'heure, il y a onze demandes venant de pays voisins de l'Iran, d'Etats européens et des Etats-Unis», a indiqué le président ukrainien sur son compte Facebook, sans plus de détails, précisant que Kiev avait déjà répondu à certaines de ces demandes «avec des décisions concrètes et un soutien spécifique».

Selon lui, il y a «un intérêt clair» concernant l'expérience de l'Ukraine en matière de drones-intercepteurs, de systèmes de brouillage électronique, et d'entraînement pour abattre les appareils longue portée iraniens de type Shahed.

Kiev avait annoncé la semaine dernière l'envoi d'experts militaires ukrainiens au Moyen-Orient pour aider des pays du Golfe à repousser ces attaques de drones iraniens, un domaine que l'armée ukrainienne connaît bien.

L'Ukraine est visée quasi-quotidiennement par des centaines de drones russes longue portée de type Shahed, une arme de conception iranienne que la Russie a copié et produit désormais massivement sous le nom de Gueran-2.

«L'Ukraine est prête à répondre positivement»

C'est ce modèle de drones que l'Iran a lancé sur des pays du Golfe et Israël pour riposter aux bombardements israéliens et américains le visant depuis le 28 février.

Lundi, Zelensky a affirmé que «de nouvelles informations» faisaient état de l'utilisation de composants produits en Russie dans les drones Shahed iraniens utilisés ces derniers jours pour frapper des pays de la région.

«L'Ukraine est prête à répondre positivement aux demandes de ceux qui nous aident à protéger les vies d'Ukrainiens et l'indépendance de l'Ukraine»

Il a toutefois précisé que Kiev déterminera à quelles demandes supplémentaires elle peut répondre positivement «sans réduire» ses propres capacités de défense.

Des entreprises ukrainiennes de défense ont notamment développé des drones d'interception: des appareils peu onéreux, à usage unique, conçus pour percuter et neutraliser les appareils longue portée de type Shahed. (sda/ats/afp)