Une étudiante de 20 ans est tombée dans le coma après s'être rendue dans un restaurant végétalien. IMAGE: shutterstock

Une jeune femme meurt à cause d'un tiramisu mal étiqueté à Milan

Le véganisme est devenu une tendance. Toutefois, certaines personnes n'ont pas d'autres choix pour se nourrir. C'était notamment le cas de cette Milanaise de 20 ans, victime de l'inattention d'un restaurant.

Carla Hermel / watson.de

Un incident bouleversant s'est produit il y a quelques jours à Milan. Une étudiante en design de 20 ans s'est rendue avec son partenaire dans un restaurant végétalien. Après y avoir mangé un burger, elle a commandé un tiramisu — dès la deuxième cuillère, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a eu du mal à respirer, a perdu connaissance et s'est retrouvée dans le coma.

Selon le journal italien La Repubblica, la jeune femme est décédée dix jours plus tard d'un choc anaphylactique.



Etiquetage végétalien erroné

Celle-ci aurait été déclenchée par une allergie aux œufs et au lait dont souffrait l'Italienne. Les ingrédients d'origine animale étant interdits dans un restaurant exclusivement végétalien, le parquet de Milan a ouvert une enquête.



Le tiramisu distribué a été saisi et analysé et, selon un reportage de RTL, des traces de lait de vache et de protéines de lait ont effectivement été détectées dans la pâtisserie. En outre, le burger qu'elle a consommé dans le restaurant doit également subir des analyses afin de détecter des traces d'œufs dans la mayonnaise.



Une enquête sur le fabricant ouverte par les autorités

Selon le rapport italien, le tiramisu était étiqueté comme végétalien et n'a été acheté que prêt à l'emploi par le restaurant concerné. Tant le gérant de la société productrice que le responsable de la production ainsi que deux employés font l'objet d'une enquête. Le dessert typiquement italien a lui été retiré de 63 restaurants dans toute l'Italie en attendant que l'énigme soit élucidée.

Les soupçons qui doivent maintenant être vérifiés sont les suivants: homicide involontaire, fraude dans l'exercice du métier et vente de faux aliments. Selon le journal italien, l'enquête pourrait toutefois s'étendre au restaurant.



La jeune femme de 20 ans ne mangeait qu'avec beaucoup de prudence en dehors de chez elle. En raison du risque encouru avec ses allergies, elle n'avait jamais de produits laitiers à son domicile. Dans le restaurant, elle avait en outre explicitement demandé si le produit était compatible avec son allergie. Elle était donc convaincue de pouvoir manger ce dessert.