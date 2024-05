Attention à cette drôle de loi si vous roulez sur cette côte italienne

Depuis plusieurs années, les voitures n'ont pas le droit de circuler sur certaines routes de la côte amalfitaine, en Italie. Cette année, la règle a été quelque peu adaptée pour les touristes.

Pour beaucoup, la côte amalfitaine est l'incarnation de l'Italie - des endroits pittoresques à flanc de falaise, des vergers de citronniers, des bougainvillées roses et, bien sûr, de la bonne cuisine. Les vacanciers qui se rendent dans la région peuvent voir tout cela en parcourant la route côtière Amalfitana, qui s'étend sur 50 kilomètres et traverse des lieux célèbres comme Positano.

Mais depuis quelques années, la circulation est interdite sur cet itinéraire. En effet, surtout en haute saison, la route étroite et sinueuse entre Vietri sul Mare et Positano était si fréquentée que les véhicules formaient de longs embouteillages. Des règles ont donc été introduites sur ce tronçon afin d'éviter un trafic trop important.

Attention à votre numéro d'immatriculation

La règle de base est un peu curieuse, mais facile à retenir:

Les jours où la date est paire, les voitures dont le numéro d'immatriculation est pair ne peuvent pas circuler.

Les jours où la date est impaire, les voitures dont le numéro d'immatriculation est impair ne peuvent pas circuler.

Les interdictions sont valables de 10 à 18 heures, tous les jours de la semaine en août et en septembre, et uniquement les samedis et dimanches du 15 au 31 juillet et du 1er au 30 octobre.

Il existe toutefois quelques exceptions à l'interdiction de circuler. Les riverains peuvent utiliser l'Amalfitana sans restriction, tout comme les taxis, les motos, les vespas et autres deux-roues. La nouveauté de cette année est que les touristes qui passent la nuit sur la côte amalfitaine peuvent aussi circuler librement. Pour justifier leur trajet, ils doivent, en cas de contrôle, présenter la confirmation de réservation de leur hôtel.

Une amende est prévue en cas d'infraction

Ceux qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories doivent se conformer aux obligations - cela vaut également pour les autocars et les voitures de location. Pour les caravanes et les camping-cars, la règle est déjà en vigueur depuis des années: ils n'ont pas le droit de circuler entre 6h30 et 24h - et ce, toute l'année. En cas de non-respect de l'interdiction de circuler, les contrevenants s'exposent à des amendes.

Même si l'idée de parcourir l'Amalfitana en voiture est très romantique, il existe aussi des moyens de transport alternatifs. Ainsi, des trains et des bus circulent également sur le trajet. Il est aussi possible de découvrir la côte amalfitaine en bateau. (lhe)

