Partir en vacances en train cet été sera compliqué

Les trains reliant Genève à Milan seront supprimés pendant trois mois, de juin à septembre. Et ceux qui souhaitent prendre le train pour Hambourg, Stuttgart ou Paris devront faire un trajet plus long. Les politiques compétents capitulent – à l'exception d'un Tessinois.

Leandra Sommaruga / ch media

Milan, Hambourg, Stuttgart, Paris: cet été, il sera difficile, voire impossible, de se rendre dans ces villes en train. La raison est partout la même: des chantiers. En Suisse, des travaux d'entretien sont effectués la nuit afin de maintenir la cadence de l'horaire, mais certains pays voisins comme l'Allemagne ont décidé de complètement fermer des lignes pour la durée des travaux. Cet été, plusieurs d'entre elles sont concernées, dans tous nos pays voisins. L'interruption de la ligne Genève-Milan à Domodossola a toutefois suscité un émoi particulier.

Coup de gueule du Tessin

Le fait que des travaux d'assainissement auront lieu entre du côté italien en direction de Milan a été communiqué en août dernier. Du 9 juin au 8 septembre, une partie de la ligne sera fermée à la circulation des trains, qui seront remplacés par des bus. Ceux-ci disposeront d'une capacité moindre et le temps de trajet sera plus long, comme l'écrivent les CFF. Le conseiller national tessinois Bruno Storni (PS) a appris il y a quelques jours que la ligne serait complètement fermée au trafic ferroviaire pendant trois mois. Il a alors présenté à la commission des transports une lettre adressée au Conseil fédéral.

Il y demande le maintien de la liaison Berne-Brigue-Milan par le train. Cette possibilité existerait:

«Les trains pourraient passer par Borgomanero et Novara»

Cette ligne n'est pas surchargée, estime-t-il, et introduire quelques liaisons le matin et le soir devrait être possible.

Une majorité de la commission des transports a estimé aujourd'hui qu'il était trop tard pour agir à si court terme. «C'est embarrassant», commente Storni. Lorsque le train de marchandises a déraillé dans le tunnel de base du Gothard en août dernier, les CFF ont été en mesure de réorganiser le trafic en l'espace de trois jours, souligne-t-il. La responsabilité n'incomberait certes pas aux CFF car le tronçon concerné est exploité par Trenitalia. Le problème, c'est que les CFF avaient déjà planifié la fermeture de la ligne avant l'accident dans le tunnel de base du Gothard: «On aurait pu exiger des passagers qu'ils se rendent à Milan via Zurich», explique Storni. Cela aurait signifié une heure de trajet supplémentaire.

Mais le trajet par la ligne panoramique du Gothard dure désormais presque deux heures de plus. Le Tessinois craint que davantage de personnes veuillent alors traverser le Gothard en voiture – et que les colonnes de véhicules s'allongent encore devant le tunnel.

Le conseiller national Simon Stadler (UR, Centre) sympathise lui aussi avec la tendance internationale qui consiste à transférer le trafic de la route vers le rail. Mais il souligne que la Suisse est très dépendante de l'étranger pour les liaisons ferroviaires internationales. Les travaux de construction sur la ligne de Milan sont sous la responsabilité de l'Italie.

«La marge de manœuvre de la Suisse est très limitée dans ce domaine» Simon Stadler

La suppression de la liaison pourrait représenter une charge supplémentaire pour son canton. Les embouteillages sont toutefois un problème bien connu à Uri. Les mesures prises par le canton pour gérer les sorties d'autoroute commenceraient à porter leurs fruits.

Bus de remplacement et arrêts non desservis

Un itinéraire alternatif vers Milan est prévu pour les voyageurs en provenance de Lausanne et de Genève. Un bus de remplacement circulera trois fois par jour entre Genève et Milan via le Grand Saint-Bernard, avec un arrêt à Lausanne. La réservation est obligatoire et le nombre de places limité. Comme l'écrit le porte-parole des CFF, Martin Meier, le temps de trajet sera prolongé d'environ une heure. En août, une prolongation supplémentaire de la durée du voyage est possible en raison de travaux de construction cumulés.

Il n'y a pas de solution de remplacement pour ceux qui souhaitent se rendre en train dans les pays germanophones. Les trains de Bâle à Hambourg seront supprimés du 15 juillet au 14 décembre. La ligne Zurich-Stuttgart ne sera pas non plus desservie en continu entre le 3 août et le 6 septembre. En direction de l'Autriche, les voyageurs doivent chercher leurs propres solutions lorsque la ligne entre Buchs SG et Feldkirch sera fermée du 10 août au 9 septembre. Un concept de remplacement est encore en cours d'élaboration.

Les travaux de construction au nord de Dijon entraîneront, du 13 août au 14 décembre 2024, une réduction du nombre de TGV circulant du lundi au vendredi de Zurich et Lausanne vers Paris et dans le sens inverse. Des détournements via Strasbourg seront possibles sur la ligne reliant Zurich à Paris.

Du fait des travaux de construction entre Renens et Denges, les TGV entre Lausanne et Genève seront supprimés du 29 juin au 18 août 2024. Les trains directs et réguliers entre Lausanne et Genève vous permettront de rejoindre Paris depuis Lausanne moyennant un temps de parcours identique, avec un changement de train à Genève.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci