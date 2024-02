Ce clip de prévention italien a un problème

«Faites le seul choix possible. Parce que la vie, la vôtre et celle des autres, en dépend. C'est le message que le @mitgov_fr a lancé avec une campagne de sécurité routière visant à sensibiliser les conducteurs, en particulier les plus jeunes, afin de mettre un terme à l'hécatombe inacceptable sur les routes italiennes. Grâce à la collaboration du corps des carabiniers et de l'Association italienne des créateurs de contenu et de numérique, à l'implication des jeunes de l'école d'art dramatique romaine «Action Academy» et à l'aimable participation d'Elisabetta Gregoraci (présentatrice de télévision), de Giancarlo Fisichella (ancien pilote de Formule 1) et de Luca Campolunghi (créateur), trois des principales causes qui emportent chaque année un trop grand nombre de jeunes ont été abordées. A commencer par la distraction au volant par le téléphone portable, ici avec Elisabetta Gregoraci. Pas seulement des amendes et des sanctions, mais aussi de l'éducation et de la sensibilisation: le nouveau #CodicedellaStrada passe par là aussi. #SécuritéRoutière»