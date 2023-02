Une Italo-Suissesse de 37 ans élue présidente du Parti démocrate italien

Et maintenant, Monsieur Poutine?

Après un an de guerre, Vladimir Poutine n'apparaît pas comme un vainqueur éclatant. Au contraire, il est plutôt vu comme un amateur et un loser. Voici une rétrospective avec une touche personnelle.

L'être humain a tendance à voir le monde à travers des lunettes roses. On se focalise sur ce que l'on perçoit comme positif et on écarte les choses moins agréables, mais peut-être plus réalistes. C'était le cas il y a un an: beaucoup s'accrochaient à l'espoir que Vladimir Poutine ne cherchait qu'à intimider l'Ukraine et l'Occident avec son déploiement de troupes.