En Italie, certaines terrasses sont réservées aux... non vaccinés



En Italie, certaines terrasses sont réservées aux... non vaccinés

Pour manger sur certaines terrasses en Italie, mieux vaut ne pas avoir de pass sanitaire. Furieux, de nombreux clients s'en plaignent sur les réseaux sociaux.

Le Green pass (la version italienne du pass vaccinal européen) est obligatoire depuis le début du mois d'août pour déjeuner ou dîner dans un restaurant. Et pourtant, lors de réservations en terrasse, certains restaurateurs utilisent la même réponse:

«Les terrasses c'est pour les autres, les non-vaccinés» Corriere della Sera

Selon le quotidien la Corriere Della Sera, de plus en plus régulièrement des clients en possession du Green pass se retrouvent contraints de s'installer à l'intérieur. Et ils s'en plaignent sur les réseaux sociaux, comme dans ce tweet:

Volevo prenotare per due. “Guardi se hai il Green Pass deve andare dentro perché fuori diamo la precedenza a chi non ce l’ha” Aiuto — Alessandro Baschieri (@ilbasco) August 18, 2021 twitter

La réponse des restaurateurs

La raison? Après des mois de fermeture, certains établissements réservent donc les tables à l'extérieur aux personnes qui ne peuvent pas légalement s'installer à l'intérieur:

«Si vous vous asseyez dehors vous enlevez des places à ceux qui n'ont pas le Green pass»

Une discrimination qui passe très mal dans un pays connu pour ses repas en terrasse et au bord de la mer. Certains l'ont d'ailleurs bien compris et n'hésitent donc pas à ruser pour ne pas finir à l'intérieur près des toilettes ou de la cuisine. (jch)

