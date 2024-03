Pourquoi les villas de Berlusconi coûtent une fortune à ses héritiers

Outre des dizaines de milliards d'euros, l'ex-Premier ministre italien a également laissé de nombreuses villas à ses cinq enfants. Voici pourquoi ils ne veulent pas toutes les garder.

Dominik Straub, Rome / ch media

Plus de «International»

Il s'agit, il est vrai, d'un problème de riches: la plupart des gens seraient heureux d'hériter de plusieurs villas de rêve en Italie, sur la Côte d'Azur et dans les Caraïbes. Et les enfants de Berlusconi ne se plaignent pas non plus. Mais la douzaine de villas et de résidences que le milliardaire, décédé en juin 2023, a laissées à ses descendants coûtent aussi de l'argent. Et même beaucoup.

Selon les médias italiens, les frais d'entretien de la collection de villas s'élèvent à au moins un million d'euros - par mois. Marina, 57 ans, Pier Silvio, 54 ans, Barbara, 39 ans, Eleonora, 37 ans, et Luigi Berlusconi, 35 ans, ont décidé de se débarrasser d'au moins une partie du parc immobilier dont ils ont hérité.

Mais la plus légendaire des résidences de Berlusconi, la Villa Martino à Arcore près de Milan, devrait rester dans la famille. En 1974, Berlusconi, entrepreneur ascendant dans le domaine de la construction et des médias, avait acheté cette villa de 3500 mètres carrés et de plus de cent pièces pour la somme de 500 millions de lires (soit 250 000 euros) à la dernière héritière de la famille noble Casati Stampa.

Un mausolée , des décisions politiques et des fêtes

La Villa Martino, également appelée Villa Arcore, a été pendant des décennies la résidence principale du Milanais Berlusconi. Dans le parc de la villa, il avait fait construire un mausolée pour lui-même, ses parents, sa défunte sœur Maria Antonietta, son frère Paolo encore en vie, ainsi que pour ses amis proches et ses partenaires commerciaux, comme dernière demeure.

Vue extérieure du portail d'entrée devant la Villa San Martino à Arcore. Keystone

Au cours des quatre mandats politiques de Berlusconi, des décisions importantes ont été prises dans la villa d'Arcore, la plupart du temps dans un cadre très restreint et sans que le gros des ministres ne soit impliqué. Les médias italiens titraient alors à chaque fois:

«Arcore a décidé que...»

Le monde entier s'est intéressé à ce qui se passait dans la villa d'Arcore après l'arrestation à Milan, en été 2010, d'une prostituée marocaine mineure répondant au nom de scène de Ruby Rubacuori, qui a raconté à la police les «soirées bunga-bunga» organisées dans la cave de la villa de Berlusconi.

Un navire de guerre russe au large de la Sardaigne

En revanche, la tout aussi célèbre Villa Certosa en Sardaigne devrait être mise en vente. La propriété de luxe sur la Costa Smeralda compte 126 chambres et sa surface totale est de 4500 mètres carrés. A cela s'ajoute un parc de 120 hectares. Il fut un temps où le maître de maison Berlusconi pouvait également y actionner un volcan artificiel, ce qui, lors d'une éruption particulièrement violente, a même fait intervenir les pompiers locaux.

Au fil du temps, la Villa Certosa a reçu la visite d'innombrables chefs d'Etat et de gouvernement, dont George W. Bush et Tony Blair. La visite de plusieurs jours de Vladimir Poutine en 2003 est devenue légendaire: pour sa sécurité, le chef du Kremlin a fait croiser deux navires de guerre russes devant l'île méditerranéenne, ce qui a provoqué une certaine irritation chez les membres de l'Otan. Le prix de vente de la Villa Certosa est estimé entre 300 et 500 millions d'euros.

En revanche, les prix des autres villas de Berlusconi devraient se situer pour la plupart dans une fourchette de un à deux chiffres, en millions d'euros. C'est notamment le cas de la Villa Grande sur la Via Appia Antica à Rome. On dit que son fils aîné Pier Silvio est intéressé par cette propriété.

D'autres héritiers de Berlusconi envisagent également de garder pour eux l'une des villas de leur père. Barbara aurait ainsi jeté son dévolu sur la villa Belvedere à Macherio (près de Monza). Quant à Marina, on lui prête un intérêt pour la villa Campari sur le lac Majeur.

Le lit de Poutine à Rome

Les héritiers ont en revanche déjà trouvé un acheteur pour la villa Due Palme sur l'île de Lampedusa. Berlusconi avait acheté la plus petite de ses villas au printemps 2011: il voulait ainsi manifester sa solidarité avec les habitants de l'île lors d'une situation d'urgence pour les réfugiés.

«Je deviendrai Lampedusien» Berlusconi à l'époque

Notons que Berlusconi n'a finalement jamais pris de vacances dans sa villa.

Enfin, il faut aussi mentionner le Palazzo Grazioli à Rome. Cet imposant bâtiment baroque situé dans le centre historique de la ville a été considéré pendant des années comme le siège officieux du gouvernement sous Berlusconi. Par ailleurs, le Palazzo Grazioli est devenu célèbre entre autres pour le «lit de Poutine» que le président russe avait offert à Berlusconi après sa visite en Sardaigne et qui trônait dans une chambre à coucher du Palazzo. Une prostituée a un jour confié que Berlusconi lui avait donné des conseils sur la manière de faire jouir les femmes dans le lit de Poutine.

En réalité, le Palazzo Grazioli n'a jamais appartenu à Berlusconi - il l'avait simplement loué pour 40 000 euros par mois. Pour être complet, il convient de mentionner ici que l'Associazione della Stampa Estera in Italia, l'association de la presse étrangère, emménagera ces jours-ci dans le Palazzo Grazioli - et avec elle l'auteur de ces lignes (pas pour y vivre, seulement pour y travailler).

«Je ne sais pas ce que Silvio, dans le ciel, pense de votre déménagement au Palazzo Grazioli» Giorgia Meloni

«Il vous a toujours traités, vous les correspondants, de bande de communistes. Mais c'est la vie», a déclaré la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni avec un clin d'œil il y a quelques jours lors d'un buffet debout avec la Stampa Estera.