L'exorcisme aurait mal tourné: il tue sa femme et ses fils

L'Italie est secouée par un acte sanglant: un père aurait tué de sang froid ses deux fils et sa femme en pleine nuit. Il aurait ressenti des présences démoniaques.

Lucas Maier / t-online

Un homme de 54 ans aurait tué sa femme et ses deux fils de 5 et 16 ans, parce qu'il aurait perçu des présences démoniaques en eux. Le drame s'est produit vendredi soir près de Palerme, en Sicile. Seules des parties du corps de son épouse, âgée de 41 ans, ont été retrouvées à proximité du domicile familial, dans la municipalité d'Altavilla Milicia.



L'enquête est encore en cours, mais certains éléments indiquent que la femme aurait été assassinée plusieurs jours auparavant. Selon l'agence de presse italienne Ansa, la dépouille aurait été brûlée puis enterrée dans le jardin.

L'un des deux fils tués aurait été torturé, vraisemblablement par son père, puis étranglé avec une chaîne, semble-t-il comme son frère. Les enfants avaient cinq et seize ans. La fille de l'homme, âgée de 17 ans, a survécu. Elle se serait réveillée, serait sortie de son lit et aurait trouvé ses frères morts. Selon l'adolescente, le père aurait cherché à débusquer des démons dans la maison au milieu de la nuit et tenté d'exorciser les deux garçons.

La victime et son mari, le coupable présumé. dr

Soupçon de lien avec une secte

L'auteur présumé se serait ensuite dénoncé à la police avant d'être arrêté. En l'état actuel de l'enquête, on le soupçonne d'avoir bénéficié du soutien d'un couple d'amis pour commettre ce crime. Des liens possibles avec une secte sont également envisagés. Les investigations se poursuivent.

Le maire a dit sa commune d'Altavilla Milicia sous le choc, selon la radio publique autrichienne. «Je voudrais exprimer les condoléances de la communauté aux familles touchées par cet événement tragique», a déclaré l'élu.

(Adaptation française: Valentine Zenker)