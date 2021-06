International

L'Italie se déchire au sujet des images montrant le drame de Stresa



Plusieurs médias italiens ont diffusé mercredi une vidéo exclusive montrant la chute de la cabine à Stresa. La polémique enfle.

Les images de la vidéosurveillance sont glaçantes: on voit la cabine arriver à la dernière station. Soudain, elle se cabre et glisse en arrière, de plus en plus vite, avant de tomber dans le vide.

Cette vidéo d'une minute, diffusée mercredi par le journal télévisé TG3 et rapidement reprise par plusieurs médias, montre les derniers instants de la télécabine reliant la ville de Stresa au mont Mottarone, dont la chute, le 23 mai, avait fait 14 morts.

La publication de la vidéo a déclenché une vive polémique en Italie. La procureure de Verbania Olimpia Bossi a par exemple parlé d'un acte «absolument inapproprié», écrit la Stampa. Pire. Comme l'enquête est aussi basée sur ces images, leur diffusion est interdite.

«Une honte»

Les réactions de la politique n'ont pas tardé. «Je suis choquée par la publication de la vidéo sur la tragédie du Mottarone», a déclaré la maire de Stresa, Marcella Severino, citée dans l'Avvenire.

«La vision de cette vidéo m'a laissé pantois et je pense qu'elle n'était pas appropriée par respect pour les victimes et leurs familles»

Pour le sénateur Ernesto Magorno, la diffusion de ces images «représente une honte». Le spectacle de la mort «n'a rien à voir avec le droit à l'information», renchérit sa collègue Laura Garavini.

Plusieurs médias, à l'image du Corriere, ont décidé de publier seulement un extrait de la vidéo. Par respect pour les victimes et en raison de la violence des images, watson a refusé de la diffuser. (asi)