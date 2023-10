Un nouveau séisme aux Champs phlégréens a eu lieu près de Naples

Vue du cratère de la Solfatara, qui fait partie du volcan Campi Flegrei, ou Champs phlégréens, à Pouzzoles, la plus grande caldeira du sud de l'Italie, région de Campanie. Image: LightRocket

L'épicentre du séisme a été localisé à une profondeur d'environ 3 km entre les villes côtières de Naples et Pozzuoli, selon l'institut national de géophysique et de vulcanologie.

Un nouveau séisme de magnitude 4 a touché lundi soir la région volcanique des Champs phlégréens, près de Naples, en Italie. Il s'agit d'une nouvelle alerte après une série de secousses similaires ces derniers jours, ont indiqué les autorités.

Pour info: Les champs Phlégréens sont une région volcanique située dans le golfe de Pouzzoles, au nord-ouest de Naples. Ils correspondent à un des supervolcans les plus actifs du monde.

Cette secousse, survenue peu après 22h00, n'a fait ni blessés ni dégâts, a affirmé sur le réseau social X (ex-Twitter) la protection civile, mais elle a provoqué la panique chez les habitants de la région, qui sont descendus en nombre dans les rues.

Le volcan des Champs phlégréens, entré en éruption pour la dernière fois en 1538, mettrait à risque, en cas d'éruption, un demi-million d'habitants. La région est le théâtre depuis plusieurs jours d'un essaim sismique, soit une succession de secousses de faible magnitude.

Mercredi, un autre séisme de magnitude 4,2, le plus fort depuis 40 ans dans cette zone, avait notamment été signalé. Le directeur de l'institut national de géophysique et de vulcanologie avait jugé «possible que des secousses de plus grandes intensités se produisent».